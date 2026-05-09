Görüntüleme teknolojilerindeki OLED ekran rekabeti her geçen gün farklı bir boyuta ulaşıyor. ABD’de düzenlenen SID Display Week 2026 etkinliğinin son günlerinde, sektörün iki devi yenilikçi panelleriyle sahneye çıktı. Akıllı telefon, televizyon ve otomotiv pazarları için geliştirilen konseptler, fuarın odak noktası haline geldi. Peki cihaz tasarımlarını kökünden değiştirecek bu yeniliklerle OLED ekran rekabeti kullanıcıya neler vadediyor?

OLED ekran rekabeti yeni teknolojilerle sınırları zorluyor

Samsung’un etkinlikte tanıttığı akıllı telefon paneli Flex Chroma Pixel adını taşıyor. Bu ekran, 3.000 nit tepe parlaklığına ulaşarak sektörel standartları yukarı çekiyor. Polarizörsüz, düşük güç tüketimi ve yüksek parlaklık odaklı geliştirilen bu teknoloji, renk doğruluğu konusunda da iddialı değerler sunuyor.

UHD ve HDR yayıncılığının standardı olan BT.2020-96 renk uzayı, Flex Chroma Pixel tarafından yüzde 96 oranında kapsanıyor. Günümüzde satılan çoğu akıllı telefonun paneli bu standardın yalnızca yüzde 70’ini karşılayabiliyor. Bu oransal farklılık, mobil cihazlarda renk üretiminin çok daha doğru sağlanacağını gösteriyor.

Sağlık takibi yapan ekran: Sensor OLED Display

Şirketler arasındaki OLED ekran rekabeti, yalnızca görüntü kalitesini değil, sağlık odaklı işlevleri de kapsıyor. Samsung, geçen yıl sergilediği biyometrik okuma yapabilen Sensor OLED panelini teknolojik açıdan daha ileri bir seviyeye taşıyarak yeniden sergiledi.

Ekran malzemesinin içine yerleştirilen ışık algılayan organik fotodiyot (OPD) sayesinde, kullanıcılar yüzeye dokunarak kan akışı gibi verilerini ölçebiliyor. Şirket yöneticisi, RGB ve OPD piksellerinin tek bir katmanda düzenlenmesinin yapısal açıdan zorlayıcı olduğunu vurguladı.

Bu yapısal zorluklara rağmen Samsung, ekran çözünürlüğünde istikrarlı bir artış hedefliyor. Şirket, önceki nesle kıyasla yüzde 33’lük bir iyileştirme sağlayarak 2025 yılında 500 PPI çözünürlüğe ulaşmayı planladığını duyurdu.

Bunun yanı sıra şirket, kuantum nokta görüntü teknolojisine dair iki farklı EL-QD prototipini de görücüye çıkardı. Fuar alanında 500 nit parlaklığa sahip 18 inçlik ve 400 nit parlaklık sunan 6.5 inçlik paneller katılımcıların beğenisine sunuldu.

Otomobiller için esnek ve genişleyen paneller

Araç içi elektronik donanımlara yatırım yapan Samsung, fuar alanında Stretchable Display 2.0 panelini detaylandırdı. Bu teknoloji, sürüş koşullarına göre şekil değiştirebilen ve fiziksel olarak esneyebilen bir hız göstergesi işlevi görüyor. Firma, esneme sırasında köprü yapısının elektriksel performansını sorunsuz şekilde koruyabildiğini aktardı.

LG cephesinde 3. nesil Tandem OLED dönemi

Sektördeki liderliğini pekiştirmek isteyen LG, fuarda 3. nesil Tandem OLED teknolojisine odaklandı. Resmi bültene göre bu yeni nesil panel, önceki modele kıyasla yüzde 18 daha düşük güç tüketimi ve iki kat daha uzun kullanım ömrü sağlıyor.

Yeni panellerin, yapay zeka yazılımı çalıştıran robotlarda ve elektrikli araçlarda kullanılması öngörülüyor. LG markalı televizyonlar da Primary RGB Tandem 2.0 yapısı sayesinde maksimum ışık verimliliğinden faydalanacak.

Otomotiv tarafında ise sürücü koltuğundan yolcu koltuğuna kadar kesintisiz uzanan 57 inçlik P2P ekran planlanıyor. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda tavandan aşağı doğru mekanik olarak açılan 32 inçlik katlanabilir (Slidable) bir OLED panel araç üreticilerine sunulacak.

Tandem OLED nedir?

Tandem OLED, geleneksel tek katmanlı ekranların aksine organik ışık yayan iki farklı katmanın üst üste istiflendiği bir panel teknolojisidir. Bu yapı, ekranın parlaklığını artırırken aynı zamanda enerji verimliliğini yükseltir ve panelin genel kullanım ömrünü uzatır.

