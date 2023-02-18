ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayınlanan bir belgeye göre Tesla, kazalara neden olabilecek tam otomatik direksiyon yazılımının bir versiyonundaki kusurlar nedeniyle yaklaşık 363 bin elektrikli otomobilini geri çağırıyor.

Geri çağırma 2016 ile 2023 yılları arasında üretilen Model S ve Model X araçlarının yanı sıra 2020’den itibaren üretilen Model Y‘leri de kapsıyor. Otomatik direksiyon yazılımının beta sürümüne sahip tüm araçlar için geçerlidir.

Tesla’nın talepleri artık üretimden daha fazla değil, bu nedenle marka yavaş büyümeyle karşı karşıya – ve araçların geri çağrılması, yazılımın beta sürümünün neredeyse piyasaya sürülmeye hazır olduğunu defalarca söyleyen CEO Elon Musk için bir başka zorluk.

İçindekiler Uzun süredir devam eden bir sorun

Uzun süredir devam eden bir sorun

Tesla’nın Autopilot yazılımı 2021 yılından bu yana ABD düzenleyici kurumu tarafından soruşturma altındaydı. Autopilot, bir Tesla’nın kaza mahalline girdiği 11 vakada etkinleştirildi ve toplam 17 yaralanmaya ve bir ölüme neden oldu. Sürücünün hala yola ve araca dikkat etmesi gerekmesine rağmen, aracın otomatik olarak şerit değiştirmesini sağlayan bir yazılımdır.

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ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, yazılımın aracın “kavşaklarda güvensiz davranmasına” neden olabileceğini söylüyor. Araçlar kavşaklardan dümdüz geçebilir, sinyallerde durmayabilir ya da sarı ışıklarda dikkatsizce araç kullanabilir ve hız limitlerinin üzerinde hız yapabilir.

Tesla, düzenleyicinin analizine katılmadı, ancak “büyük bir dikkatle gönüllü bir geri çağırma uygulamayı” kabul etti.

Geri çağrılan araçların sahiplerinin 15 Nisan’a kadar bilgilendirilmesi gerekiyor ve Tesla sorunu çözmek için ücretsiz bir yazılım güncellemesi yayınlamayı planlıyor. Şirketin resmi bildirimine göre, güncelleme “FSD beta’nın belirli sürüş manevralarını nasıl müzakere ettiğini iyileştirecek”.

Musk Twitter’da yaptığı açıklamada “geri çağırma” kelimesinin “anakronistik” ve “tamamen yanlış” olduğunu, zira sorunun bir yazılım güncellemesiyle giderilebileceğini söyledi.