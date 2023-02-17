Cuma Raporu #246 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #246: Türkiye Tek Yürek, POCO X5 Türkiye’de ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #246 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, Aydoğan Hatay’ı anlatıyor
03:36 Türkiye Tek Yürek deprem yardımı
20:41 POCO X5 ve X5 Pro Türkiye’de Satışa Sunuldu
32:11 MediaTek Dimensity 7200 tanıtıldı
39:58 Xiaomi 26 Şubat’ta 13 serisini globale sunuyor. Lite modeli de geliyor
42:11 Oppo Find N2 Flip globale açıldı
46:06 Meizu 20 Pro geliyor. Tasarım Samsung’a benzer
51:19 Samsung kendisinden 16 milyar dolar borç alacak
53:43 Realme GT Neo 5 tanıtıldı: 240W hızlı şarj
58:36 Honor ve Guiness Rekorlar Kitabı ortaklığı