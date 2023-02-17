Cuma Raporu #246 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #246 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, Aydoğan Hatay’ı anlatıyor

03:36 Türkiye Tek Yürek deprem yardımı

20:41 POCO X5 ve X5 Pro Türkiye’de Satışa Sunuldu

32:11 MediaTek Dimensity 7200 tanıtıldı

39:58 Xiaomi 26 Şubat’ta 13 serisini globale sunuyor. Lite modeli de geliyor

42:11 Oppo Find N2 Flip globale açıldı

46:06 Meizu 20 Pro geliyor. Tasarım Samsung’a benzer

51:19 Samsung kendisinden 16 milyar dolar borç alacak

53:43 Realme GT Neo 5 tanıtıldı: 240W hızlı şarj

58:36 Honor ve Guiness Rekorlar Kitabı ortaklığı