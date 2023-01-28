2022 yılı boyunca sizlerle birçok Tesla ve Elon Musk haberi paylaştık. 2023 yılının ilk ayını yaşadığımız şu günlerde Tesla, 2022 yılının nihai mali sonuçlarını açıkladı. Rakamlar, kar marjının düşmesine rağmen Tesla’nın sağlam bir gelir artışı ve iyi bir kâr sağladığını bizlere gösteriyor.

Analistler Tesla’nın 2022 yılı geliri için 4.07 milyar dolar ile 24.16 milyar dolar arası bir tahminde bulunmuştu, Tesla tahminleri aştı. Tesla 2022 yılında 24.32 milyar dolarlık bir gelir elde etti. Bu, markanın şimdiye kadar kaydettiği en yüksek gelir. Bu durum pekala artan üretimle ve talep sıkıntısı olmamasıyla ilişkilendirebilir.

Hisse başına kazanç 1.19 dolara düştü. Bu rakam 2021 yılında 2.52 dolar idi. Tesla’nın otomotiv geliri %33’lük bir artış ile 21.3 milyar doları buldu. Amerikalı şirket 2021 yılının son çeyreğine kıyasla %50 civarı bir artış kaydetti.

Brüt kar marjları bir süredir düşüyor. 2022 yılının son çeyreğinde Tesla, %25.9 brüt kar marjı elde etti. Bu da 3.28 milyar dolara tekabül ediyor.

Tesla’nın kar marjları düşüyor olsa da, şirket devasa büyümesini kendi kendine finanse ediyor. Şirketin halihazırda 22.18 milyar dolarlık bir yatırımı bulunuyor. Bu rakam 2018 yılında 3.69 milyardı. O tarihten beri yeni fabrikalar için milyarlar harcayan şirket yine de yatırımını 6 kata kadar arttırmayı başardı.

Tesla’nın üretim kapasitesi önemli ölçüde arttı. Şirket Şanghay GigaFactory’sinde 750.000 adet Model S ve Model X üretirken Fremont, Berlin ve Austin GigaFactory’lerinde toplamda 550.000 adet Model 3 ve Model Y üretti.

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Tesla, bu yıl 1.8 milyon adet otomobil üreteceğini tahmin ediyor. CEO Elon Musk, başka bir büyük felaket olmazsa (Kendisinin bir sosyal medya platformuna sahip olmasını Tesla için felaket sayabiliriz çünkü Twitter’ı satın aldığında felaket olmuştu.) Tesla’nın bu yıl 2 milyona yakın araç üretimine ulaşabileceğini bile düşünüyor.