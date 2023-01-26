Son derece radikal tasarımıyla 2019’da ses getiren poligonal kamyon Tesla Cybertruck‘ın showroomlara girmesi biraz zaman alacak. Tesla CEO’su Elon Musk, dördüncü çeyrek kazanç çağrısında, yaklaşan aracın 2024 yılına kadar tam hacimli üretim görmeyeceğini söyledi.

Cybertruck’ın geçen yılın ikinci çeyreğinde belirlenen bir hedef olan 2023’ün sonlarında seri üretime geçeceği bildirilirken, şimdi bu ertelendi. Musk, üretimin başlayacağını doğruladı, ancak seri üretimin önümüzdeki yıla kadar başlamayacağını söyledi.

Cybertruck’ın çoğunlukla Austin, Teksas’taki Tesla Gigafactory’de üretilmesi bekleniyor. Döküm ve genel montaj atölyeleri gibi üretimde kullanılacak ekipmanların kurulumuna şimdiden başlandığı belirtildi.

Ayrıca bkz: Google Tesla’yı Satın Almak İstiyor!



Cybertruck’ın üretiminde ilk kez bir gecikme yaşanmıyor. Orijinal üretim planı 2021’in sonları için belirlenmiş, ancak Covid-19 nedeniyle ertelenmişti. Musk’ın geçen yıl yatırımcılara yaptığı açıklamadan da anlaşılacağı üzere, Cybertruck’ın özellikleri ve fiyatı da muhtemelen değişiklik görecek.

Tesla Cybertruck’ın yeni üretim tarihi, elektrikli kamyonların pazarı çoktan doldurduğu bir zamanda piyasaya çıkacağı anlamına gelebilir. F-150 Lightning, Rivian R1T ve RAM 1500 EV gibi EV’ler popülerlik kazanabilir ve Cybertruck, planlanan tarihte piyasaya sürüldüğünden çok daha fazla rekabetle karşılaşmak zorunda kalacaktır.

Musk’ın açıklamalarına göre, elektrikli pick-up otomobilin seri üretimi, 2024’te başlayacak. “Üretim başlangıcını her zaman önemsiz göstermeye çalışırım” şeklinde bir cümle kuran Musk, seri üretim başlangıcında işlerin çok yavaş ilerlediğini, ancak sonraki süreçte üretimin büyük bir hızla arttığını da sözlerine ekledi.