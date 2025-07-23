Ülkemizin sıcak hava dalgaları ile karşı karşıya kalmasının ardından, uzmanlar vatandaşlara termo şok nedeniyle dışarı çıkmama ve mümkünse klimalı ortamlarda bulunma önerisinde bulunmaya başladı. Peki uzmanların uyarılarda bulunduğu termo şok nedir, termo şok neden olur, nasıl korunulur? İşte merak edilenler.
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Termo şok nedir?
Termo şok, özellikle yaz aylarında aniden artan sıcaklıklara maruz kalan vücudun aşırı stres yaşaması sonucu ortaya çıkan fizyolojik bir rahatsızlık durumudur.
Tıbbi olarak “ısı stresi” ya da “sıcak çarpması” gibi kavramlarla benzerlik taşısa da, halk arasında “termo şok geçirmek” deyimiyle ifade edilir. Bu durum özellikle ani sıcak hava dalgalarında, klimalı ortamdan dışarıya hızlı geçişlerde veya yüksek nemle birleşen sıcaklık koşullarında daha sık yaşanır.
Termo şok belirtileri nelerdir?
Termo şok, vücut sıcaklığının aniden dengesiz hale gelmesiyle birçok belirti gösterebilir. Peki dikkat edilmesi gereken termo şok belirtileri neler?
- Baş dönmesi veya ani sersemlik hissi
- Mide bulantısı, baygınlık hissi
- Ciltte solgunluk ya da aşırı kızarma
- Kalp atışında hızlanma
- Yoğun terleme veya tersine terlemenin durması
- Konsantrasyon bozukluğu ve baş ağrısı
Termo şok neden olur?
Termo şok genellikle şu durumlarda ortaya çıkar:
- Klimalı ortamdan dışarıya hızlı çıkmak: Özellikle ofis, AVM veya araç gibi klimalı yerlerden 35–40°C gibi sıcaklıkta dışarı çıkmak, vücutta şok etkisi yaratabilir.
- Yüksek nem + yüksek sıcaklık: Nem oranı yükseldikçe vücut terleme ile serinleyemez ve bu da ısıyı içeride tutar.
- Su kaybı: Yeterince su içmemek, dolaşım sisteminin dengesini bozarak termo şoka davetiye çıkarır.
- Bulunduğunuz yaş grubu: Isıya karşı daha hassas olan gruplarda daha ciddi etkiler görülebilir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için durum daha kritik.
Termo şoktan korunmak için neler yapılmalı?
- Kademeli geçiş: Klimalı ortamdan çıkmadan önce 5-10 dakika bekleyerek vücudu dışarıya alıştırın.
- Bol su tüketin: Terlemeyle kaybedilen sıvıyı telafi edin, susamayı beklemeden su için.
- Açık renkli ve pamuklu kıyafetler: Vücut ısısını dengelemek için hava alabilen giysiler tercih edin.
- Öğle saatlerinden kaçının: 11:00-16:00 arası doğrudan güneş altında bulunmaktan kaçının.
- Dengeli beslenin: Ağır ve yağlı yiyecekler yerine sebze-meyve ağırlıklı hafif besinler tercih edin.
Termo şok önlem alınmadığı takdirde sıcak çarpmasına, bilinç kaybına ve ciddi dolaşım problemlerine yol açabilir.
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