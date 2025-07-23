Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest girişimcilerinin geliştirdiği yerli sosyal medya platformu NEXT Sosyal’in artık genel kullanıma açıldığını açıkladı. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen bu platform, dijital dünyada Türkiye merkezli bir alternatif oluşturmayı hedefliyor. Peki NEXT Sosyal nedir? Nasıl üye olunur?

NEXT Sosyal nedir?

NEXT Sosyal, haber, teknoloji, yaşam ve gündem gibi farklı kategorilere odaklanan içeriklerin üretildiği ve keşfedildiği yerli bir sosyal medya ağı olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar; metin, görsel, video veya anket formatında içerik paylaşabiliyor ve bu içeriklere gelen canlı tepkiler sayesinde etkileşimli topluluklar oluşturabiliyor.

Platformun dikkat çeken taraflarından biri de kişiselleştirilebilir akış yapısı. Kullanıcılar ilgi alanlarına göre içerik seçebiliyor, beğendikleri kişileri takip ederek kendilerine özel bir içerik deneyimi elde edebiliyor. Tüm kullanıcı verilerinin Türkiye’de saklanması ise veri güvenliği ve dijital egemenlik açısından önemli bir fark yaratıyor.

T3 AI nedir? “Ahlaklı yapay zeka” vizyonu

NEXT Sosyal’in bünyesinde yer alan T3 AI isimli yapay zeka robotu, etik ilkelere uygun, çok dilli ve içerik odaklı bir asistan olarak görev yapıyor. Kullanıcıların paylaştığı ve etiketlediği içeriklere hızlı geri dönüş sağlayabilen bu sistem, aynı zamanda küresel çapta anlamlandırma yapabilen bir doğal dil işleme altyapısına sahip.

“Ahlaklı yapay zeka” mottosuyla geliştirilen T3 AI, kullanıcıların karşılaştığı içeriklerde doğru bilgiye ulaşmasını kolaylaştırırken, olası zararlı içeriklerle ilgili topluluk bilinci oluşturmayı da amaçlıyor.

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Okurlarımızın hatırlayacağı üzere, Grok kullanıcılara ve ahlaki değerlere küfretmesi yüzünden ülkemizde bir süre erişime engellenmiş ve altyapı güncellemesi sonrası yeniden kullanıma açılmıştı. Yukardaki bağlantıdan bu konuda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

T3AI ise tam da bu noktada “Ahlaklı yapay zeka” mottosuyla geliştirilmiş bir yapay zeka robotu olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’nin yapay zeka alanında ilerlemesi için bu oldukça güzel bir haber diyebiliriz.

NEXT Sosyal’e nasıl kayıt olunur?

Platforma katılmak oldukça kolay. Bu bağlantıya giderek Android veya iOS cihazınıza NEXT Sosyal uygulamasını indirerek başlayabilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra “Giriş Yap” butonuna tıklayıp Teknofest Sosyal sunucusunu seçmeniz ve “T3 SSO ile Devam Et” seçeneğini kullanmanız yeterli.

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Siz NEXT Sosyal ve T3 AI hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye merkezli bu sosyal medya ağı başarılı olabilir mi?