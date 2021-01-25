Temassız teknoloji asansör tuşuna basma hareketini taklit ediyor

Çokça tekrarlandığı ve uyarıldığı üzere artık herkesçe bilinen bir şey var; temassız bir yaşam. Yani yıkanmamış ellerin göze ve yüze götürülmemesi gerektiği. Çünkü virüs yüzeylerde yeterince süre hayatta kalabiliyor.

İlginizi çekebilir:

reklam

Dolayısıyla da bu süreç içerisinde temassız teknolojilerde hatırı sayılır bir yükseliş görülmüş durumda. Bunlardan birine imza atan Singapur stüdyosu Stuck Design da asansörü kullanan kişilerin herhangi bir tuşa temas etmeden istedikleri yere gidebilecekleri bir sistem kurdu. Stüdyo tarafından geliştirilen Kinetic Touchless (Kinetik Temassız) teknolojisi, bir insanın parmağının hareketini taklit edip, dokunarak tuşa basılma tepkisini gösteriyor.

Veri olarak hareketi kullanma metodunu uygulayarak çalışan sistem, böylelikle direkt temas gerektirmiyor ve mesafeli hareketleri taklit edebiliyor. Stüdyonun söylediğine göre teknolojinin sunduğu temassız etkileşim türü çeşitli hareketler de içerebiliyor. Yani kullanıcının eliyle itme veya çekme hareketleri yapması durumunda, buton içeri veya dışarı hareket edebiliyor. Kayan bir hareket tercih edilmesi durumunda ise birkaç tuş birden kullanıcının parmağını takip edebiliyor.

Stuck Design, salgın sürecinde çıkan birçok temassız teknolojilerin statik sensörle birlikte aktif olan butonu belirtmek için ışık veya ses kullandığını söylüyor. Bunun için Kinetic Touchless ile ses ve ışığın da ötesine geçildiğini söyleyen stüdyo, temassız teknolojilere yeni bir yaklaşım getirildiğini belirtiyor.

Yukarıda da görülebileceği üzere stüdyo şu anda çalışan bir prototip geliştirmiş durumda. Ancak teknoloji anlık olarak hala bir deney statüsünde olup asansörlerde yerini alabilmiş değil.