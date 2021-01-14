Sağlık/Tıp
Aşı, olası virüs mutasyonlarına karşı kolayca güncellenebilecek!
Aşı, hız kesmeden devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle şu günlerde birçoğumuzun en büyük gündem maddesi. Çalışmaları soluksuz takip ettiğimiz şu günlerde aşı firmalarından neyse ki güzel haberler gelmeye devam ediyor. İngiltere ve Güney Afrika’da çıkan virüs mutasyonları her ne kadar bizi korkutsa da, görünen o ki, bu ve olası mutasyonlar sorun olmayacak.
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Moderna, iyi haberi veren ilk üreticilerden biri
Bu sıralar en korktuğumuz şeylerden biri bilim araştırmacılarının keşfettiği yeni koronavirüs mutasyonları. Herkes şu an piyasada olan aşıların yeni mutasyonlara karşı etkili olup olmayacağını merak ediyor. Neyse ki, yeni duyurular bir nebze de olsa içimizi rahatlatıyor.
Geçtiğimiz günlerde, mutasyonlarla ilgili iyi haberlerden bir tanesi Moderna’dan geldi. Moderna ve Amerika’nın yaptığı açıklamaya göre, Moderna aşısı, ortaya çıkabilecek olası mutasyonlara karşı yeniden programlanabilir ve büyük klinik deneylere tabi tutulmadan piyasaya sürülebilir.
Moderna’nın CMO’su (Chief Medical Officer), Tal Zaks’in açıklamasına göre, tekrar 10 binlerce kişi üzerinden test etmeden de bir aşı formülü ortaya çıkarılabilir. Ancak, tabi ki bu aşının çabucak piyasaya sürülmesinin kanun düzenleyecilere de bağlı olduğunu ekledi.
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Pfizer – BioNTech aşısı, var olan yeni mutasyon üzerinde de etkili
İngiltere ve Güney Afrika’da görülen mutasyonların bulaşıcılığı korkutucu rakamlarla açıklanmıştı. Tam da aşıların birer birer onaylandığı dönemde gelen bu korkutucu haber, artık o kadar da korkutucu değil. 8 Ocak günü, kısıtlı verilerle de olsa açıklama yapan Pfizer ve BioNTech, kendi aşılarının mutasyonlu virüse karşı da bağışıklık geliştirdiğini ve patojenleri nötrlediğini duyurmuştu.
Moderna aşısını yakından tanıyalım
Amerika’da National Institutes of Health’te (NIH) çalışan, Kizzmekia Corbett tarafından geliştirilen, Geçtiğimiz bahar aylarında, Moderna’nın Kovid-19 aşısını geliştirmesi ve ilk partisini üretmesi yalnızca 6 hafta sürmüştü. Daha sonra bu ilk üretimi hayvanlar üzerinde denenmesi için Amerikan Sağlık Enstitüsü’ne (NIH) göndermişti. İnsan deneyleri aşamasında ise, aşı, 30.000’den fazla kişinin üzerinde test edilmişti.
Aşının mutasyonlara göre hemen değiştirilebilmesinin sebebi ise arkasındaki teknoloji. Mesajcı RNA (mRNA) aşıları kolayca yeniden programlanabilen aşılar. Dolayısıyla yeni mutasyonlar hemen hedef alınabiliyor. Bunun dışında ise, aşının içeriğini oluşturan diğer tuz, şeker ve lipit (yağ) parçacıklarının mutasyonlara göre değiştirilmesine gerek yok. Hatta, aynı teknolojiye sahip olan Pfizer – BioNTech aşısı için de Uğur Şahin geçtiğimiz Aralık ayında benzer bir açıklama yapmış ve birkaç hafta içinde aşının yeni mutasyona göre değiştirilebileceğini söylemişti.
Bitcoin
Bu hastanede COVID-19 aşı kayıtları blockchain ile tutuluyor!
Blockchain ve ilgili teknolojiler gün geçtikçe daha çok hayatımızın içine giriyor. Hâlâ toplumun çoğunluğu için yabancı olan bu kavramlar, yaşamakta olduğumuz COVID-19 pandemisiyle hayatımızın içine girebilir. Zira blockchainlerin kullanım alanlarını somut bir şekilde ortaya koyan bir örnek çok yakınımızdan, Güney Kıbrıs’tan geldi. Ülkede yer alan Medditerranean Hospital of Cyprus, bünyesinde çalışan ve aşılanan 100 çalışanın aşı kayıtlarının blokchain tabanlı VeChain üzerinde kurulu bir uygulamada tutulduğunu duyurdu.
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VeChain (VET) ile aşı kayıtları güvende!
VeChain, birçok kripto para projesi gibi blockhain üzerinde yapılandırılmış bir proje. Günlük hayatımızda blockchainin gücünden faydalanmamızı amaç edinen VET, bunun özellikle tedarik zincirinin doğrulanmasında başarılı olacağını düşünüyor. Üretimi sırasında birçok adımdan geçen meyve sebze gibi ürünlerin her üretim adımının kendi zinciri üzerinde kaydedilerek kullanıcıya sağlıklı bilgi sunulmasını hedefleyen proje bu kez karşımıza aşı kayıtlarında çıkıyor.
The first 100 COVID-19 vaccination records for medical personnel at The Mediterranean Hospital of Cyprus are now securely stored on the #VeChain public blockchain.
With this tech, govs and individuals are assured of the quality and validity of results.https://t.co/yKzLuF06mj
— VeChain Foundation (@vechainofficial) January 5, 2021
Güney Kıbrıs’ta yer alan bir hastane 4 Ocak 2021 tarihinde 100 adet doktorunun ve personelinin COVID-19 aşısının ilk dozunu olduğunu duyurdu. Hastane, bu kayıtların değiştirilemez ve güvende saklanılabilir olmasından emin olmak için ise VeChain tabanlı bir uygulama olan E-HCert App üzerinde tüm personele dijital sertifikaların verildiğini duyurdu. Bu uygulama ilk olarak Haziran 2020’de tanıtılmış ve yine Kıbrıs’ta 8000’den fazla hastanın COVID-19 RT-PCR test sonuçlarını saklamak için kullanılmıştı. Hayatın birçok alanında olduğu gibi sağlıkta da dijitalleşme gelecek için önemli bir konsept. Bu bağlamda VeChain gibi blockchain teknolojileri çok daha sık karşımıza çıkabilir.
Sağlık/Tıp
ABD, yapacağı COVID-19 aşılarını gruplara ayırdı
ABD, CDC komitesinin bağımsız olarak belirlediği şekilde COVID-19 aşılarını yapacağını duyurdu. Aşıyı yapmak için, yaşlılara ve temel görevlerde çalışanlara öncelik sağlanacak.
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ABD vatandaşları, COVID-19 aşıları için sıraya girdi
CDC, öncelik verilen yaşlılar ve temel çalışanların 49 milyon kişiyi kapsadığını açıkladı. Bunun yanında öncelik verilen grup aşılandıktan sonra, dozların 65 ila 74 yaş arasındaki kişilere, sağlık sorunları olan 16 ila 65 yaş arasındaki kişilere ve daha sonra öncelikli sayılmayan kişilere bu dozların verilmesi gerektiğini söyledi. Sıralamalar bu şekilde yapılırken öncelik sahibi olmayan vatandaşlar da büyük endişe içerisinde. Fakat diğer ülkeler gibi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları da sabırla beklemeyi sürdürüyor.
CDC, Amerika’nın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi’nin, kamu salığı ve kamu güvenliğinin sağlanması konusunda çalışan bir birimidir
Bilindiği üzere aşılar, ithal ediliyor. Bu yüzden aşı sayısı kısıtlı. CDC, Aralık ayında 20 milyon kişiyi, Ocak ayında 30 milyon kişiyi ve Şubat ayında 50 milyon kişiyi aşılamak için mevcut dozların ülkeye gelmesini bekliyor. Bunun yanında CDC çalışanı, Kathleen Dooling, bir açıklamasında şunları söyledi: Bu ortamda çalışmak ve gerekli kararları almak çok zor. Öncelikli vatandaşları belirlerken biz de çok zorlanıyoruz. Fakat aşı, zaman geçtikçe herkese ulaşacak.
Eyalet ve yargı mercileri aşıların dağıtımı konusunda bazı kararlar aldı. Bu kararları, CDC sayesinde şekillendirdi. Öncelikli vatandaşları ve yaş gruplarını ayırırken her değişken göz önünde bulunduruldu.
Geçtiğimiz hafta bir grup aşılanmaya başladı. Bu grup öncelik verilen sağlık çalışanlarıydı. Toplamda 500.000’den fazla kişi aşılanırken birçok vatandaş aşı için sora beklemekte. ACIP (Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi), olası bir ikinci dalgada aşılamalar için ana hedefi belirledi. Öncelik olarak ölümlerin önlenmesi ve ikinci olarak toplumsal işlevi korumak. Bilindiği üzere 75 yaş üstü bireyler yüksek risk grubu olarak geçiyor. Komite, ön saflarda çalışanların- sağlık çalışanları, itfaiyeciler, öğretmenler gibi- evden çalışmadığını vurgulayarak önceliğin onlara verilmesini söyledi. Bu grupları sağlıklı tutmak, diğer kurumların hizmet vermesine yardımcı olacaktır.
Komitenin aşılanması gerektiğini söylediği üçüncü grup yemek servisi, inşaat, ulaşım, atık su ve medyada çalışanlar gibi temel çalışanları içeriyor. Kalp hastalığı veya diyabet gibi altta yatan sağlık koşullarına sahip daha genç kişilerde olduğu gibi 65 ile 74 yaş arasındaki kişiler de COVID-19 nedeniyle hastaneye yatma ve ölüm riski yüksek.
Verilen bu grupların en kısa sürede aşılanmayı beklediği aşikar. Yapılan aşının işe yaraması ve aksi bir yan etki göstermemesi bekleniyor. Vatandaşlar yeni süreç için sabırsız.
Genel
Moderna COVID-19 aşısı, bağımsız FDA komitesinden onay aldı
ABD hızlı bir şekilde aşılanma sürecine başlıyor. Şimdi ise FDA, COVID-19 aşısına izin verilip verilmeyeceğine karar verecek.
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Moderna firmasının aşısı bağımsız komiteden geçti
Bağımsız bir uzmanlar komitesi, Gıda ve İlaç İdaresinin 18 yaş ve üstü insanlar için Moderna COVID-19 aşısına izin vermesini tavsiye etti. Bu, komiteye giden ikinci COVID-19 aşısı. İlki Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşı geçen hafta onaylanmıştı. Ajansın bir veya iki gün içinde Moderna aşısı için de izin vermesi bekleniyor.
Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nde bir komite üyesi ve pediatri profesörü olan Hayley Gans, komitenin görüşmeleri sırasında şunları söyledi
“Bu, bilimi ilerletmek için gerçekten uygun bir zaman. Bu, arka plandaki pandemi ile gerçekten ilerleyebilmemizi ve sonunda sürü bağışıklığına ulaşmak için güvenli ve etkili bir yol sunmamızı gerçekten destekliyor.“
Doktor ayrıca aşının faydalarına dair mevcut kanıtların herhangi bir sorundan daha ağır bastığını söyledi.
Aşıların güvenliği test ediliyor mu?
Toplantı öncesinde FDA‘nın aşı incelemesi, bunun güvenli olduğunu ve semptomatik COVID-19‘u önlemede yüzde 94 etkili olduğunu doğruladı, ancak hepsi bir güven oyu garanti ediyor. Verileri tartışmak için bir araya gelen Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi (VRBPAC) günü, aşıyla ilgili kalan ek soruları ve Moderna‘nın klinik denemesinin plasebo grubundaki aşıları nasıl ele alması gerektiğini tartışarak geçirdi.
Aşının ne kadar iyi çalıştığını test etmek için, klinik deney sırasında bazı insanlara aşı yerine bir plasebo veya inaktif bir aşı verildi. Moderna, sunumu sırasında şirketin hızlı bir şekilde plasebo alan kişilere aktif aşılar sunmayı planladığını söyledi. Öte yandan Pfizer ve BioNTech, plasebo durumlarını söylemeden önce, plasebo grubundaki katılımcıların aşı önceliklendirme planları kapsamında uygun hale gelmesini beklemeyecek. Moderna, bu grubu klinik deneyler için ayrılan dozlarla aşılayacaktı, ki şirket, araştırmaya katılanların aşı için sıraya girmediğini iddia ediyor.
Moderna, aşıyı yetkilendirme için gönderdikten sonra toplanan verileri hala analiz ediyor. Bu sunumdan sonra denemede bildirilen 450 hastalık vakası daha vardı ve bu, aşının etkinliğinin anlaşılmasına katkıda bulunacak.
Bu aşı ve Pfizer / BioNTech aşısı ülke çapında dağıtılırken, ilaç şirketleri ve federal kurumlar gerçek dünyada ne kadar iyi çalıştıklarını ve ne kadar güvenli olduklarını izleyecekler. Halihazırda, düzenleyiciler klinik çalışmalarda görülmeyen etkiler buluyorlar. Örneğin, ABD ve Birleşik Krallık‘ta Pfizer / BioNTech aşısı ile aşılanan kişilerde çok az ve çoğu kişi için önemli olmayan alerjik reaksiyon ve anafilaksi vakası bildirildi.
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