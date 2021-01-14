Aşı, olası virüs mutasyonlarına karşı kolayca güncellenebilecek!

Aşı, hız kesmeden devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle şu günlerde birçoğumuzun en büyük gündem maddesi. Çalışmaları soluksuz takip ettiğimiz şu günlerde aşı firmalarından neyse ki güzel haberler gelmeye devam ediyor. İngiltere ve Güney Afrika’da çıkan virüs mutasyonları her ne kadar bizi korkutsa da, görünen o ki, bu ve olası mutasyonlar sorun olmayacak.

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Moderna, iyi haberi veren ilk üreticilerden biri

Bu sıralar en korktuğumuz şeylerden biri bilim araştırmacılarının keşfettiği yeni koronavirüs mutasyonları. Herkes şu an piyasada olan aşıların yeni mutasyonlara karşı etkili olup olmayacağını merak ediyor. Neyse ki, yeni duyurular bir nebze de olsa içimizi rahatlatıyor.

Geçtiğimiz günlerde, mutasyonlarla ilgili iyi haberlerden bir tanesi Moderna’dan geldi. Moderna ve Amerika’nın yaptığı açıklamaya göre, Moderna aşısı, ortaya çıkabilecek olası mutasyonlara karşı yeniden programlanabilir ve büyük klinik deneylere tabi tutulmadan piyasaya sürülebilir.

Moderna’nın CMO’su (Chief Medical Officer), Tal Zaks’in açıklamasına göre, tekrar 10 binlerce kişi üzerinden test etmeden de bir aşı formülü ortaya çıkarılabilir. Ancak, tabi ki bu aşının çabucak piyasaya sürülmesinin kanun düzenleyecilere de bağlı olduğunu ekledi.

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Pfizer – BioNTech aşısı, var olan yeni mutasyon üzerinde de etkili

İngiltere ve Güney Afrika’da görülen mutasyonların bulaşıcılığı korkutucu rakamlarla açıklanmıştı. Tam da aşıların birer birer onaylandığı dönemde gelen bu korkutucu haber, artık o kadar da korkutucu değil. 8 Ocak günü, kısıtlı verilerle de olsa açıklama yapan Pfizer ve BioNTech, kendi aşılarının mutasyonlu virüse karşı da bağışıklık geliştirdiğini ve patojenleri nötrlediğini duyurmuştu.

Moderna aşısını yakından tanıyalım

Amerika’da National Institutes of Health’te (NIH) çalışan, Kizzmekia Corbett tarafından geliştirilen, Geçtiğimiz bahar aylarında, Moderna’nın Kovid-19 aşısını geliştirmesi ve ilk partisini üretmesi yalnızca 6 hafta sürmüştü. Daha sonra bu ilk üretimi hayvanlar üzerinde denenmesi için Amerikan Sağlık Enstitüsü’ne (NIH) göndermişti. İnsan deneyleri aşamasında ise, aşı, 30.000’den fazla kişinin üzerinde test edilmişti.

Aşının mutasyonlara göre hemen değiştirilebilmesinin sebebi ise arkasındaki teknoloji. Mesajcı RNA (mRNA) aşıları kolayca yeniden programlanabilen aşılar. Dolayısıyla yeni mutasyonlar hemen hedef alınabiliyor. Bunun dışında ise, aşının içeriğini oluşturan diğer tuz, şeker ve lipit (yağ) parçacıklarının mutasyonlara göre değiştirilmesine gerek yok. Hatta, aynı teknolojiye sahip olan Pfizer – BioNTech aşısı için de Uğur Şahin geçtiğimiz Aralık ayında benzer bir açıklama yapmış ve birkaç hafta içinde aşının yeni mutasyona göre değiştirilebileceğini söylemişti.