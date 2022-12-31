Popüler sohbet uygulaması Telegram, Gizli Medya, Kişileriniz için Profil Resimleri ve daha fazlası gibi yeni özelliklerle güncellendi. Daha önce uygulama telefon numarası olmadan kayıt imkanı, tüm sohbetleri otomatik silme, Konular 2.0 ve diğer yeni özellikleri de getiren bir Telegram güncellemesi tanıttı.

Gizli Medya

Kullanıcılar görüntüleri ve videoları parıldayan bir katmanla bulanıklaştırabilir. Bir dokunuş mesajın içeriğini ortaya çıkaracaktır. Spoiler biçimlendirme, mesajlardaki herhangi bir metni gizlemek için Telegram tarafından zaten desteklenmektedir.

Sıfır Depolama Kullanımı

Medya ve belgeleri telefonunuzun depolama alanından silebilir ve Telegram bulutunuzdan istediğiniz zaman tekrar indirebilirsiniz. Kullanıcılar maksimum önbellek boyutu belirleyebiliyor veya kullanılmayan öğelerin belirli bir süre sonra otomatik olarak kaldırılmasını sağlayabiliyor.

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İstisnalar dışında Özel Sohbetler, Gruplar ve Kanallar için ayrı otomatik kaldırma ayarları oluşturabilirsiniz.

Yeni pasta grafikler nelerin yer kapladığını görselleştirmenize yardımcı olurken, Medya, Dosyalar ve Müzik sekmeleri en büyük öğeleri hızlı bir şekilde silmenize olanak tanıyor.

Uygulamanın önbellek boyutunuzu hesaplaması, bu yükseltme sayesinde iOS’ta artık çok daha hızlı tamamlanıyor.

Yeni Çizim ve Metin Araçları

Bu güncelleme Telegram’ın medya düzenleyicisini elden geçirdi. Çizim araçları hıza bağlı olarak genişliği değiştiriyor ve çizgileri otomatik olarak yumuşatıyor. Hassas verileri (veya fotoğraf bombardımanlarını) düzenlemek için yeni bulanıklaştırma aracı ve Eyedropper dahil olmak üzere beş yüksek hassasiyetli renk aracı yer alıyor.

Artık resim ve videolarda metin boyutunu, yazı tipini ve arka planı özelleştirebilirsiniz. Herkes görsel metne animasyonlu emojiler ekleyebilir.

Dikdörtgenler, daireler, oklar, yıldızlar ve konuşma balonları eklemek için “+” işaretine dokunun. Ayrıca boyamak veya silmek için yüzeyi kavrayabilirsiniz.

Herkese Açık Profil Resimleri

Profil fotoğraflarınızı yalnızca belirli kullanıcıların görmesine izin veriyorsanız, kullanıcılar herkes için genel bir resim ayarlayabilir. Bu güncelleme ayrıca, görünürlüğü ‘Hiç kimse’ olarak ayarlayarak ve belirli kullanıcıları veya grupları istisna olarak ekleyerek tam profil resmi gizliliği elde etmenizi sağlar.

Grup Üyelerini Gizleme

Agresif anti-spam gibi araçlar sohbet yöneticilerinin büyük grupları temizlemesine yardımcı olur, ancak diğer gruplar üyelerini istenmeyen kişisel mesajlardan korumak isteyebilir.

100’den fazla üyesi olan grupların yöneticileri artık listeyi gizleyebilir. Kişiler gruba mesaj göndermezse bunu yalnızca grubun yöneticileri bilecek.

Kaynak: Telegram