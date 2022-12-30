Mesajlaşma uygulaması bu yıl 20 kadar yeni özelliğe kavuştu ancak işte kullanıcılara fark yaratan ilk 5 özellik. WhatsApp piyasadaki en popüler mesajlaşma uygulaması olmaya devam ediyor ve bu yıl platform, onu daha da iyi hale getiren pek çok yeni özelliğe sahip oldu. WhatsApp son 12 ayda 20’den fazla özellik ekledi.

Geliştirilmiş Gizlilik

WhatsApp, uçtan uca şifreleme iddiasıyla gizlilikle ilgili olmuştur, ancak yine de güvenliğinin geliştirilebileceği birkaç yer vardı ve bu da 2022’de yapıldı. Mesajlaşma uygulaması artık kullanıcıların çevrimiçi durumlarını gizlemelerine olanak tanıyor ve bu da uygulamanın Ayarlar bölümünden değiştirilebiliyor. Diğer büyük değişiklik ise Gruplarda gerçekleşti; insanlar artık bir gruptan diğer herkese haber vermeden ayrılabiliyor ve onları ekleyenler onlar olduğu için yalnızca yönetici uyarı alıyor. Ve son olarak, yanlışlıkla silme özelliğine sahipsiniz, bu da herkes için yanlışlıkla silinen herhangi bir mesajın geri alındığından emin olabileceğiniz anlamına geliyor.

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Grup İlaveleri

WhatsApp Grupları da platformdaki insanlar için hayati bir araç haline geldi ve kişisel ve hatta iş nedenleriyle etkileşimde bulunmalarına olanak tanıdı. Bu yılın başlarında WhatsApp, daha önce 256 üyeyle sınırlı olan bir Gruptaki 1.024 üye desteğini genişletti. Yöneticiler, sorunlu olabilecek veya sorun yaratabilecek mesajları silerek grubun hijyenini sağlamak için daha fazla güce sahip oldular. Tüm bunların yanı sıra, bir Grup ile sohbet içi anketler oluşturma seçeneğine de sahipsiniz.

Kullanıcılar İçin Arama Avantajları

WhatsApp kullanıcıları için hem görüntülü hem de sesli aramalar artık daha zengin özelliklere sahip. Artık aynı aramada 32 kişiye kadar görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz. Güncellemeden önce 8 kişiyle görüntülü görüşme yapılabilirken, sesli arama 32 kişi için zaten mevcuttu. Kullanıcılar ayrıca görüşme sırasında diğer katılımcıların sesini kapatma seçeneğine de sahip. Belirli bir mesajın gönderilmesi gerekiyorsa, aramadaki diğer kişilere özel olarak mesaj da gönderebilirsiniz. WhatsApp artık Google Meet ve Zoom benzeri bir arama bağlantısı özelliğine sahip; bu bağlantı oluşturuluyor ve aramaya katılmak isteyen tüm kişilerle paylaşılabiliyor.

Daha İşlevsel Özellikler

2022’de WhatsApp’a yapılan bazı faydalı eklemeler, fotoğraf veya video da olabilen 2GB’a kadar büyük dosyaları paylaşma yeteneğidir. WhatsApp artık kullanıcıların kendilerine mesaj göndermelerine izin veriyor, bu da not alırken kullanışlı oluyor ve siz kaldırana kadar kaybolmuyor. Ve son olarak, tüm sohbetleri, medya içeriğini ve daha fazlasını yeni cihaza aktarmanızı sağlayan yeni araçla artık iOS’tan Android’e veya tam tersine geçiş yapabilirsiniz.

Dinamik Emojiler ve Avatar

Emoji tepkileri nihayet bu yıl WhatsApp sohbetlerine geldi ve bir emojiyi ayrı bir sohbet olarak göndermek yerine bir mesaj içinde paylaşmanıza olanak tanıdı. Avatarlar, 36 özel çıkartma şeklinde veya profil resmi olarak da kullanılabilen, uygulamaya Meta’dan esinlenen bir başka eklentidir. Durum güncellemeleri, Instagram Hikayeleri ve Snapchat’e benzer şekilde yeni bir durum güncellemesi olduğunda profilin etrafında bir halka gördüğünüz canlı güncelleme özelliği ile geliştirildi.