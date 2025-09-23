2024 yılında oyun dünyasına bomba gibi düşen ve milyonlarca oyuncuya ulaşan Palworld, başarısını yepyeni bir kulvara taşıyor. Geliştirici stüdyo Pocketpair, fenomen haline gelen yapımın ardından şimdi de oyuncuları bambaşka bir maceraya davet ediyor. Merakla beklenen bu yeni oyunun adı ise Palfarm olarak duyuruldu ve ilk fragmanıyla birlikte oyun severlerde büyük bir heyecan yarattı.

Palworld Evreninde Yeni Bir Sayfa Açılıyor: Palfarm Fırtınası Başlıyor!

Palfarm, ana oyundaki hayatta kalma ve aksiyon dolu mekaniklerin aksine, daha sakin ve huzurlu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Oyuncular, sevimli Pal dostlarıyla birlikte kendi hayallerindeki çiftliği kurma imkanına sahip olacak. Bu yeni yapım, çiftçilik simülasyonu türüne taze bir soluk getirmeyi amaçlıyor ve Palfarm evreninin ne kadar genişleyebileceğini gözler önüne seriyor.

Pocketpair tarafından geliştirilen Palfarm, oyunculara sevimli bir adada kapsamlı bir çiftçilik deneyimi vaat ediyor. Paylaşılan bilgilere göre oyunda tarım yapacak, lezzetli yemekler pişirecek, balık tutacak ve çeşitli el sanatları ile uğraşabileceksiniz.

Zaman zaman çiftliğiniz, kötü niyetli Pal’ların saldırısına uğrayacak ve size ait olan bu huzurlu yuvayı korumak için savaşmanız gerekecek. Bu özellik, Palfarm oyununa heyecan verici bir savunma mekaniği ekliyor.

Henüz net bir çıkış tarihi verilmese de, oyunun Steam sayfası açılmış durumda ve PC oyuncuları şimdiden Palfarm oyununu istek listelerine ekleyebiliyor.

