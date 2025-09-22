Galaxy S26 Plus serisiyle ilgili söylentiler teknoloji gündemini karıştırdı. Yıllardır devam eden Plus geleneği sona mı eriyor? Peki, Samsung gerçekten S26 Plus modelini rafa kaldırıp yeni bir strateji mi izliyor? Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan bu serinin akıbeti büyük merak konusu.

Galaxy S26 Plus yerine ne gelecek?

Galaxy S26 Plus modelinin 2026’da satışa sunulmayacağı, yerine S26 Edge versiyonunun geleceği iddiaları güçleniyor. Kenarları daha ince, ultra ince gövdeye sahip Galaxy S26 Edge tasarım olarak daha dikkat çekici olsa da, bazı kullanıcılar batarya ömrü ve kullanım alışkanlıkları açısından Galaxy S26 Plus serisinin devam etmesini istiyor. Özellikle Türkiye’de Plus serisini tercih eden geniş bir kullanıcı kitlesi bulunuyor.

Bir diğer seçenek ise Galaxy S26 Pro. Daha kompakt bir gövdeye sahip olacağı söylenen bu model, özellikle küçük telefonları özleyen kullanıcılar için cazip görünüyor. Ancak daha küçük ekran, film veya dizi izleyen kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayabilir.

Öte yandan, Galaxy S26 Ultra seçeneği her zaman olduğu gibi en güçlü donanımıyla öne çıkıyor. Ancak yüksek fiyat etiketi ve fazla gelişmiş kamera özellikleri, günlük kullanımda daha dengeli bir model arayan Galaxy S26 Plus kitlesi için cazip olmayabilir. Özellikle 100x zoom ve S Pen gibi özelliklerin herkesin kullanım alanına hitap etmediği açık.

Tasarım tarafında ise yeni cihazların daha modern ve ince hatlara sahip olacağı, yan çerçevelerin düzleştiği ve malzeme kalitesinin arttığı görülüyor. Galaxy Plus kullanıcılarının alışık olduğu sade tasarım çizgisi, Edge modelinde daha iddialı bir görünümle karşımıza çıkacak. Fakat batarya ömrü ve dayanıklılık konusunda soru işaretleri halen devam ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S26 Plus serisinin sona ermesi sizce doğru bir karar mı?