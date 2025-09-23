NVIDIA AI tabanlı, özerk yapay zeka hızında inovasyon; veri odaklı karar alma için yeni bir temel oluşturuyor.



Dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketlerinden Trend Micro, işletmelerin proaktif güvenliğe yaklaşımını kökten değiştiren yenilikçi bir siber dayanıklılık modelini tanıttı. Trend Micro’nun Dijital İkiz yetenekleri, kuruluşların gerçek dünyadaki siber tehditleri simüle etmesine, savunmalarını test edip doğrulamasına ve politikalarını karmaşık ve çeşitli dijital ortamlar üzerinde anında uyarlamasına imkân tanıyor.

NVIDIA Agentic AI Kıdemli Mühendislik Direktörü Bartley Richardson, “Günümüzün hızla değişen siber güvenlik ortamında, kuruluşlar tehditleri ortaya çıkmadan öngörebilen ve etkisiz hale getirebilen proaktif çözümlere ihtiyaç duyuyor. NVIDIA NIM mikro hizmetleriyle desteklenen Trend Micro’nun siber güvenlik dijital ikizleri, kurumsal altyapılara yapay zeka destekli koruma sağlıyor” dedi.

Bu yeni modelin merkezinde Trend’in gelişmiş özerk yapay zekası ve sektörde bir ilk olan siber güvenlik dijital ikiz teknolojisi yer alıyor. Trend, kurumların altyapısının yüksek doğrulukla ve sürekli güncellenen bir simülasyonunu oluşturarak, güvenlik ekiplerinin riskleri görselleştirmesini, senaryoları güvenli bir şekilde test etmesini ve dayanıklılığı artırıp iş sürekliliğini koruyacak hızlı, veri odaklı kararlar almasını sağlıyor.

Dönemsel değerlendirmelerden sürekli ve akıllı simülasyonlara geçiş, proaktif siber güvenlikte önemli bir evrim anlamına geliyor. Bu yaklaşım, kurumların tehdit aktörlerinden bir adım önde olmasını, ortamlarını siber saldırılara karşı daha dayanıklı hale getirmesini ve sürekli değişen tehdit ortamında kritik operasyonlarını güvenle korumasını sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde güvenlik uygulamaları, durağan ve reaktif olmaktan çıkarak dinamik ve öngörülü bir yapıya kavuşuyor ve kritik kullanım alanlarında ölçülebilir iyileşmeler sunuyor.

Northeast Georgia Health System Teknoloji Direktörü Stuart Samples, “Trend Micro’nun dijital ikiz yaklaşımı, riski gerçek zamanlı olarak anlama yeteneğimizi tamamen değiştirdi. Daha önce varlığından bile haberdar olmadığımız tehditleri tespit etmemize yardımcı oluyor. Böylece ekibimiz, sürekli sorunlarla uğraşmak yerine, güvenle inovasyona odaklanabiliyor” dedi.

Trend Micro’nun siber güvenlik Dijital İkiz teknolojisi, NVIDIA hızlandırılmış bilgi işlem ve NVIDIA NIM mikro hizmetleri dahil olmak üzere NVIDIA AI Enterprise yazılımı ile destekleniyor. Bu kurumsal seviye yazılım, özerk yapay zeka modelleri, optimize edilmiş çıkarım ve güvenli, ölçeklenebilir dağıtım sunuyor. API’lerin sunduğu sadeliği, kendi altyapınızda barındırmanın esnekliğiyle birleştirerek, yapay zeka destekli hassasiyetle siber güvenlik sonuçlarını güçlendiriyor.

Trend Micro’nun Dijital İkiz modeli, yerinde (on-prem) sistemlerden buluta, BT’den OT’ye, eski nesil altyapıdan yeni nesil yapay zekâ destekli platformlara kadar kurumların riskleri altyapılarının tamamında proaktif şekilde yönetmesini sağlıyor. Hükümetler ve sektör liderleri yapay zekâ altyapı yatırımlarını hızlandırırken, Trend’in dijital ikiz yaklaşımı müşterilere daha bilinçli risk kararları alma ve güvenlik operasyonlarını tüm organizasyon genelinde güçlendirme imkânı sunuyor.

Senaryo Planlaması:

Yapay zeka araçları, gerçek bir olay yaşanmadan çok önce Dijital İkiz ortamında tehditleri ve saldırı taktiklerini simüle ediyor. Böylece mevcut önleme stratejileri sürekli olarak test edilebiliyor ve hassas, karmaşık ortamlarda dayanıklılık planlaması geliştirilebiliyor.

Güvenlik Yatırımları:

Karar vericiler, yeni araçları, politikaları veya mimari değişiklikleri sanal ortamda deneyerek performanslarını görebiliyor. Bu sayede daha bilinçli ve veri odaklı güvenlik yatırımları yapılabiliyor.

İş Sürekliliği ve Dayanıklılık Optimizasyonu:

Dijital İkiz teknolojisi, iş açısından kritik arıza senaryolarını simüle ederek veri akışlarını, karar süreçlerini ve kesintilerin BT/OT sistemleri ile ekipler üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Bu gerçek zamanlı risk içgörüleri, üretim ortamında kesinti riski olmadan kurumların güvenlik planlama kapasitesini artırıyor.

IDC Güvenlik ve Güven Grubu Başkan Yardımcısı Frank Dickson, “Tehditler OT (operasyonel teknoloji) ortamlarına yöneldikçe, proaktif güvenlik kritik hale geliyor. Trend Micro’nun Dijital İkiz teknolojisi, kurumsal siber güvenlikte simülasyon temelli yeni bir operasyonel model sunuyor. Çoğu zaman, canlı bir üretim ağında yapılan en basit testler bile kesintilere yol açabiliyor ve bu da güvenlik açıklarının ortaya çıkarılmasını ve önlemlerin doğrulanmasını zorlaştırıyor. Saldırgan simülasyonu ve savunma doğrulamasının sürekli döngü halinde uygulanması, özellikle hassas operasyonel ortamlarda, kurumların siber tehditlerin önünde kalmasına yardımcı olan değerli bir araç haline geliyor” dedi.

Yeni model, Trend Micro’nun siber güvenlik uzmanlarının yapay zekadan yararlanmasına, yetenek açıklarını kapatmasına ve güvenlik sonuçlarını iyileştirmesine yardımcı olmak amacıyla yürüttüğü inovasyon odaklı projelerin en yenisi olarak öne çıkıyor.

Trend Micro, kısa süre önce, otonom siber güvenlik araçlarının geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla Trend Cybertron yapay zeka modeli ve model çerçevesini açık kaynak olarak paylaşacağını duyurmuştu. Şirketin çalışmaları, üretken yapay zeka iş yüklerinin korunmasından egemen yapay zeka altyapısının geliştirilmesine kadar geniş bir alanı kapsayacak şekilde büyüyor.

Trend Micro Kurumsal Platformlardan Sorumlu Başkanı Rachel Jin, “Kuruluşlar, son derece karmaşık ve sürekli değişen altyapılarını, son derece uyumlu ve yapay zekâ destekli tehdit aktörlerine karşı savunmakta zorlanıyor. Hem tehdit taktiklerindeki hem de BT altyapısındaki hızlı değişimler, geleneksel, anlık ve reaktif risk değerlendirmelerini yetersiz kılıyor. Dijital İkiz teknolojimiz, müşterilerimizin canlı sistemlere dokunmadan tehditleri simüle etmesini ve güvenlik kontrollerini güvenle test etmesini sağlıyor. Böylece dijital dönüşüm ile savunma hazırlığı arasındaki uçurumu kapatıyoruz” dedi.