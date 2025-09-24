Togg T10F, tanıtıldığı günden bu yana fiyatı ve donanım tercihleriyle gündemde kalmayı başarmıştı. Özellikle cam tavanlı versiyonunda perde bulunmaması kullanıcıların en çok eleştirdiği noktaların başında geliyordu. Bugün itibarıyla Togg, bu eksikliği giderecek yeni bir aksesuarı satışa sundu. Peki Togg T10F tavan camı perdesi kullanıcılara neler sunuyor?

Togg’un dijital platformu Trumore’un “aksesuarlar” bölümüne eklenen yeni ürün, T10F sahiplerine tavan perdesi seçeneği sunuyor. Panoramik cam tavanlı T10F’i tercih eden kullanıcılar bu aksesuar için ekstra 8.880 TL ödemek durumunda kalacak. Böylece 50 bin TL fark ödeyerek cam tavanlı versiyonu alan kullanıcılar, güneşli havalarda araç içi sıcaklığı azaltmak için bir perdeye sahip olabilecek.

Yeni Togg T10F tavan camı perdesi, elektronik mekanizma yerine manuel olarak kullanılabiliyor. Katlanabilir yapıda tasarlanan perde, ihtiyaç duyulmadığında yanında gelen özel saklama çantasında muhafaza edilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar diledikleri zaman kolayca takıp çıkarabiliyor.

