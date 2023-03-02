Telegram Messenger bu hafta Mac uygulaması için, kullanıcıların MacBook’larındaki şifreli sohbet platformuna erişirken pil ömründen tasarruf etmelerine yardımcı olacak yeni bir Güç Tasarrufu menüsü ekleyen bir güncelleme yayınladı.

Uygulamanın ayarlarında bulunan Güç Tasarrufu Modu, bir düğmeye basılarak açılabilir ve etkinleştirildiğinde, özellik bir dizi yoğun kaynak gerektiren işlemi anında devre dışı bırakır.

Bu özellik, macOS için Telegram uygulamasının 9.4.1 sürümüyle birlikte gelir ve kullanıcılar tarafından Telegram ayarları aracılığıyla etkinleştirilebilir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, Telegram animasyonlar, otomatik video ve GIF oynatma ve diğer arayüz efektleri gibi güç tüketen bazı özellikleri devre dışı bırakır. Sonuç olarak, uygulama daha az donanım kaynağı ve daha az enerji kullanır.

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Telegram’a göre, bu özellik otomatik oynatılan GIF’ler ve videolar, çıkartma ve emoji animasyonları ve efektleri ve normalde uygulamada çalışan arayüz animasyonları gibi şeyleri kapatıyor. Ayrıca, kullanıcıların Mac’lerinin pil seviyesi yüzdesine bağlı olarak Güç Tasarrufu Modu’nun otomatik olarak açılmasını sağlayan bir kaydırıcı seçeneği de var.

Buna ek olarak, yeni Güç Tasarrufu menüsü, kullanıcıların yalnızca en kötü suçluları hedef almaları için bir yol sunarak, kaynak tüketen işlemleri tek tek kapatmak için ayrı bir anahtar serisine sahip. Bu özellik, hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de içeren Telegram Mac uygulamasının 9.4.1 sürümü ile geliyor.