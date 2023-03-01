Apple, iOS 16’ya yeni özellikler ekleme konusunda çok kararlı. Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 23 öncesinde Cupertinolu firmadan iOS 16.4 güncellemesini göreceğiz. iOS 16’nın son büyük çaplı güncellemesi olacak olan bu sürüm için beta süreci geçtiğimiz hafta başlamıştı. Bugün ise apple iOS 16.4 Beta 2 ile karşımıza çıktı. Gelin bu güncellemeyle gelen yeniliklere bir göz atalım.

iOS 16’nın piyasaya sürülmesiyle Apple, uygulamanın ilk günlerinden beri kullanılan geleneksel sayfa çevirme animasyonunu ortadan kaldırmak için Apple Books’u ayar yaptı ve bu hareket bazı Apple Books kullanıcılarını üzdü. Ancak yeni beta sürümü ile sayfa çevirme animasyonunu bir seçenek olarak sunuluyor. Kitaplar uygulamasının Temalar ve Ayarlar bölümünde artık sayfa çevirme için üç seçenek yer alıyor.

iOS 16.4 beta sürümündeki kod, Apple’ın Apple Music Classical uygulaması üzerinde çalışmaya devam ettiğini doğruluyor ve çok uzak olmayan bir gelecekte başlatılabileceğini öne sürüyor. Betadaki kod, Apple Music Classical dinlemenin kullanıcıların standart Apple Music uygulamasının yüklü olmasını gerektireceğini gösteriyor. MusicKit çerçevesindeki bir satır, “Apple Music Classical’ta dinlemek için Apple Music’i yüklemeniz gerekecek” diyor.

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Şu an itibariyle, iOS 16.4’te bir Apple Music Classical uygulaması belirtisi yok. Ancak bu, daha sonraki bir beta sürümünde veya iOS 16.4 lansmanıyla gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu, Apple Music Classical referanslarına sahip ilk iOS 16 güncellemesi olmadığından, daha sonraki bir güncellemeye ve hatta iOS 17’ye kadar ertelenebilir.

iOS 16.4’teki kod, Güney Kore’deki kullanıcıların Apple Pay ile kullanmak üzere Cüzdan uygulamasına kredi ve banka kartları ekleyebileceklerini doğrulayarak iOS 16.4’ün ülkede Apple Pay ekleyeceğini gösteriyor. Umarız Türkiye’ye de artık Apple Pay iOS 17 ile gelir.

Ayarlar > Genel > AppleCare+ ile Apple cihazlarınızı listeleyen bir kapsam bölümüne sahip olduğu yer hakkında altında, listelenen tüm ürünlerin artık yanlarında bir simge var. Bu bölüm iPhone’unuzu ve Apple Watch ve AirPods gibi bağlı çevre birimlerini içeriyor.



Beta 2’deki Podcasts uygulamasında yeni değişiklikleri açıklayan yeni bir açılış ekranı güncelleme ile ekleniyor. Podcasts uygulaması artık Kitaplıktaki kanalları, genişletilmiş CarPlay işlevselliğini ve bölümleri devam ettirmenize ve dinlemek istemediğiniz şeyleri atlamanıza olanak sağlayan gelişmiş bir Up Next özelliğini destekliyor.

Apple, iPhone 14 Pro modellerindeki Ayarlar uygulamasındaki Her Zaman Açık Ekran (AOD) bölümünde bazı küçük ince ayarlar yaptı. Her Zaman Açık Ekranı kapatmak için geçiş artık yukarıdaki yerine duvar kağıdı ve bildirimleri göstermek için geçişlerin altında listeleniyor.