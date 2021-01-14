Telegram CEO’su: Tarihin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz

Telegram CEO’su Pavel Durov, Telegram’daki kişisel kanalından yaptığı açıklamada tarihin en büyük dijital göçüne tanık olduklarını söyledi. Pavel Durov, Telegram’da kişisel kanalını açan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da atıfta bulunarak siyasi liderlerin Telegram’a katılmalarından onur duyduğunu ifade etti.

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Telegram CEO’suna göre son birkaç günde yaşananlar, insanlık tarihinin en büyük dijital göçü

Son günlerin en çok konuşulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın en yetkili isiminden, uygulamaya yapılan geçişlerle alakalı açıklama geldi. Platformun kurucusu ve hâlihazırda CEO’su olan Pavel Durov, kişisel Telegram kanalından yaptığı paylaşımda “İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bundan birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kendi Telegram kanalını açtığını duyurmuş ve vatandaşları kanalına davet etmişti. Ek olarak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Telegram’da kanal açarak Brezilya vatandaşlarına doğrudan Telegram üzerinden hitap etmeye başlamıştı. CEO Pavel Durov, Türkiye ve Brezilya cumhurbaşkanına atıfta bulunarak siyasi liderlerin Telegram’ı tercih etmelerinden çok memnun olduğunu dile getirdi.

Telegram’ın diğer mesajlaşma uygulamalarının aksine daha şeffaf algoritmalarla donatıldığının altını çizen CEO, Telegram kanallarını liderlerin vatandaşlarla güvenilir bir şekilde iletişim kurmalarının “tek yolu” olarak nitelendirdi.

Telegram’ın CEO’sunun açıklamasının ilgili kısmı şu şekilde:

“Son yazımdan bu yana, Telegram’a geçen yeni kullanıcılarda önemli bir hızlanma görüldü. İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz. Siyasi liderlerin yanı sıra kamu kuruluşlarının yanlış bilgilerle mücadele etmek ve toplumlarını önemli konular hakkında bilgilendirmek için Telegram’a güvenmelerinden onur duyuyoruz. Telegram’daki kanallar, liderlerin vatandaşlarıyla güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasının doğrudan doğruya tek yoludur.”

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi, en çok Telegram’a yaradı

Gizlilik Sözleşmesi’ni değiştireceğini ve kullanıcı verilerini Facebook şirketleriyle paylaşacağını açıklayan WhatsApp, Telegram kullanıcılarındaki artışa çok büyük katkı sağlamış gibi görünüyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması, 72 saat içerisinde 25 milyon kullanıcı kazandı. Böylece Telegram toplam 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bunların yüzde 38’i Asya‘dan, yüzde 27’si Avrupa‘dan, yüzde 21’i Latin Amerika‘dan ve yüzde 8’i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi.