Haber
Telegram CEO’su: Tarihin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz
Telegram CEO’su Pavel Durov, Telegram’daki kişisel kanalından yaptığı açıklamada tarihin en büyük dijital göçüne tanık olduklarını söyledi. Pavel Durov, Telegram’da kişisel kanalını açan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da atıfta bulunarak siyasi liderlerin Telegram’a katılmalarından onur duyduğunu ifade etti.
İlginizi çekebilir: Telegram 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını duyurdu
Telegram CEO’suna göre son birkaç günde yaşananlar, insanlık tarihinin en büyük dijital göçü
Son günlerin en çok konuşulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın en yetkili isiminden, uygulamaya yapılan geçişlerle alakalı açıklama geldi. Platformun kurucusu ve hâlihazırda CEO’su olan Pavel Durov, kişisel Telegram kanalından yaptığı paylaşımda “İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz.” açıklamasında bulundu.
Bundan birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kendi Telegram kanalını açtığını duyurmuş ve vatandaşları kanalına davet etmişti. Ek olarak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Telegram’da kanal açarak Brezilya vatandaşlarına doğrudan Telegram üzerinden hitap etmeye başlamıştı. CEO Pavel Durov, Türkiye ve Brezilya cumhurbaşkanına atıfta bulunarak siyasi liderlerin Telegram’ı tercih etmelerinden çok memnun olduğunu dile getirdi.
Telegram’ın diğer mesajlaşma uygulamalarının aksine daha şeffaf algoritmalarla donatıldığının altını çizen CEO, Telegram kanallarını liderlerin vatandaşlarla güvenilir bir şekilde iletişim kurmalarının “tek yolu” olarak nitelendirdi.
Telegram’ın CEO’sunun açıklamasının ilgili kısmı şu şekilde:
“Son yazımdan bu yana, Telegram’a geçen yeni kullanıcılarda önemli bir hızlanma görüldü. İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz. Siyasi liderlerin yanı sıra kamu kuruluşlarının yanlış bilgilerle mücadele etmek ve toplumlarını önemli konular hakkında bilgilendirmek için Telegram’a güvenmelerinden onur duyuyoruz. Telegram’daki kanallar, liderlerin vatandaşlarıyla güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasının doğrudan doğruya tek yoludur.”
Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz
WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi, en çok Telegram’a yaradı
Gizlilik Sözleşmesi’ni değiştireceğini ve kullanıcı verilerini Facebook şirketleriyle paylaşacağını açıklayan WhatsApp, Telegram kullanıcılarındaki artışa çok büyük katkı sağlamış gibi görünüyor.
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması, 72 saat içerisinde 25 milyon kullanıcı kazandı. Böylece Telegram toplam 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bunların yüzde 38’i Asya‘dan, yüzde 27’si Avrupa‘dan, yüzde 21’i Latin Amerika‘dan ve yüzde 8’i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi.
Oyun
Cyberpunk 2077 ilk büyük güncellemesini alıyor
Cyberpunk 2077 belki de son yılların en çok konuşulan oyunu durumunda. Oyun piyasaya çıkana kadar defalarca ertelenmesiyle sıklıkla gündeme geldi. Piyasaya çıktıktan sonra ise önceki nesil konsollara başarısız optimizasyonu ve içerdiği çok sayıda hata dolayısıyla oyun severlerin tepkilerini aldı. Hatta oyunun yapımcısı CD Projekt oyunculardan özür dilemek zorunda kaldı. Firma, son durum ile ilgili bir video yayınladı.
İlginizi çekebilir: CD Projekt, Cyberpunk 2077 için kullanıcılardan özür diledi!
CD Projekt, Cyberpunk 2077 için ilk büyük güncellemeyi 10 gün içinde yayınlayacak
CD Projekt, yayınladığı video ile birlikte güncellemelerle ilgili bir yol haritası paylaştı. Yol haritasına göre ilk güncelleme önceki nesil konsollardaki sorunları gidermeye yönelik olacak. Şubat ayı gibi daha büyük bir ikinci güncelleme gelecek. Yeni nesil konsollar için ise 2021’in ikinci yarısında bir güncelleme gelecek. Ancak yeni nesil konsol sahipleri PlayStation ve Xbox konsollardaki geriye dönük uyumluluk sayesinde yayınlanacak ilk iki güncellemeden yararlanabilecekler.
Firmanın kurucularından olan Marcin Iwinski bugün yayınlanan videoda, oyunun hatalı şekilde piyasaya çıkmasında kendisi ve yönetim kurulunun sorumlu olduğunu söyledi. Firmadaki hiçbir takımın bu durumdan sorumlu tutulmamasını istedi. Yapımcı, oyunun PC sürümü ile eski nesil konsollar için hazırlanan sürümü arasında kalite farkıyla ilgili olarak: “Başlangıçta oyunun PC’de kusursuz görünmesini sağlamayı istemek ve sonrasında konsollara adapte etmek, bizim için işleri daha zor hale getirdi” dedi.
Yayınlanan videoya göre, yakın zamanda duyurulan oyunun ücretsiz DLC’si de ilk iki güncellemenin sonrasına bırakıldı. Marcin Iwinski, Cyberpunk 2077’nin piyasaya çıkmasına yakın dönemdekinin aksine duyurdukları büyük güncellemeyi zorunlu fazla mesai yapmadan çıkarmayı düşündüklerini söyledi. Oyunun PlayStation Store’a ne zaman geri döneceği ile ilgili olarak ise düzeltmeler ve güncellemeler üzerinde uğraştıklarını ve Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store’a geri getirmek için Sony ile işbirliği içinde olduklarını belirtti.
Cyberpunk 2077, tüm bu hatalara rağmen 13 milyon’luk satış rakamına ulaşmayı başardı. Oyunun satışları ve firmanın geleceği güncellemelerin başarısına bağlı olacak.
Hepsiburada ve Trendyol alışveriş listelerimize göz atabilirsiniz.
Genel
Logitech MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti yeniden satışta!
Logitech, MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti’ni Ocak ayından itibaren %30’a varan indirim ile yeniden satışa sundu. Aynı anda bilgisayar, akıllı telefon ve tabletle kullanılabilen, tam donanımlı bir set.
İlginizi çekebilir: Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Logitech MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti tekrardan satışa sunuldu
Easy-Switch teknolojisine sahip MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti, tek dokunuşla üç cihaz arasında kolayca geçiş yapma imkânı tanıyor. Logitech DuoLink yazılımıyla çalışan MK850 Klavye ve Mouse Seti’nin yastıklı avuç içi desteği, bileği yormayan bir yazım pozisyonu sağlarken, klavyenin ayarlanabilir ayakları farklı kullanım yüksekliklerine olanak tanıyor. Aynı klavye ve mouse ile tüm cihazlara erişimi sağlayarak konfor sunan MK580 Klavye ve Mouse Seti; Windows, Mac veya Chrome OS bilgisayarda; Android ve iOS mobil cihazlarda kolayca çalışıyor. Logitech Unifying USB veya Bluetooth Smart ile bilgisayar, telefon veya tabletlerle rahatça eşleşiyor.
Bu cihazlarda, klavyenizin pillerini 36 ay boyunca değiştirmeden de kullanabilmeniz mümkün. Ayrıca bu değer, fare tarafında 24 aya kadar uzayabiliyor. Cihazlarınızı Logitech Unifying USB alıcı ile kablosuz olarak bağlayıp; Bluetooth ile eşleştirdikten sonra uzun süreli kullanım ömrü yakalayabilmeniz mümkün.
Seçtiğimiz Honor / Huawei modellerini Hepsiburada üzerinden satın almak için tıklayınız!
Seçtiğimiz Honor / Huawei modellerini Trendyol üzerinden satın almak için tıklayınız!
Akıllı Telefonlar
MIUI 13 çok yakında bu Xiaomi cihazlarla geliyor!
Xiaomi, Mi 11 serisi ile birlikte MIUI 12.5’i yeni duyurdu. Güncelleme, Çin’deki bazı cihazlar için yavaş yavaş kullanıma sunuluyor ve yeni özellikler de kademeli olarak getiriliyor. 12.5 güncellemesi, 2021’in ikinci çeyreğinde duyurulabilecek MIUI 13 sürümünden önceki aşamalı bir adım olarak hizmet ediyor. Şimdi ise bir XDA Forum Üyesi, Xiaomi’nin yazılım dış görünümünün bir sonraki sürümü hakkında miui.com kaynak kodunun derinliklerine gömülü ilginç ayrıntıları keşfetti.
İlginizi çekebilir: Samsung, Galaxy S21 tweetini bir iPhone’dan attı!
MIUI 13 stabil güncellemesi Mi Mix 4 ve Mi Note 11 ile başlayabilir
Rapora göre MIUI 13 yakında gelecek ve onu destekleyecek ilk cihazlardan bazıları Mi Mix 4 ve Mi Note 11 olacak. Mi Mix 4, seride verilen kısa bir aradan sonra şirket tarafından resmi olarak onaylandı. Ancak Mi Note 11 hala sırrını koruyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mi Note 10 Lite’ı saymazsak, 2019’da piyasaya sürülen Mi Note 10’dan bu yana şirket henüz yeni bir akıllı telefon çıkarmadı ve Mi Note 11 hakkında bilinenler de oldukça az.
Xiaomi Mi MIX 4 and Mi Note 11 spotted on the HTML source code of https://t.co/cJ0k4vuM4Q
Source : view-source:https://t.co/cJ0k4vuM4Q pic.twitter.com/2Yb8Ks2bi3
— the_tech_guy (@_the_tech_guy) January 11, 2021
Mi Mix 4 hangi yeni özellikler ile gelecek?
Muadili Mi Mix 4 zaten söylenti değirmeninde dolaşıyor. Birçok rapor, bu cihazın Xiaomi’nin ekran altı selfie kamerasına sahip ilk telefonu olacağını iddia ediyor. Bu tür bir seçimin Mi Mix cihazına kesinlikle uyacağı oldukça aşikar. Sonuçta, çerçevesiz ekran trendini başlatan Mi Mix’in ta kendisiydi. Mi Mix 3S, oldukça yenilikçi kızaklı kameraya sahip bir ekranla piyasaya sürülmüştü. Gerçek bir cihazdan çok bir konsept olan Mi Alpha’dan bu yana Xiaomi, bu akıllı telefon serisini gizli tutmayı tercih etti.
Çin kaynaklı habere göre, BOE ve Huaxing, ekran altı kameralarla OLED panellerin seri üretimini çoktan başlattı. Bu paneller, bu yılın ikinci yarısında son tüketiciye ulaşacak. Bu da muhtemelen Mi Mix 4’ün olası çıkış tarihi ile aynı zamana denk geliyor. Ayrıca Mi Note 11’in yılın 3. ve 4. çeyreğindeki bir lansmanı hedefleyeceği tahmin ediliyor.
MIUI 13, Nisan ayında duyurulabilir ancak güncellemenin kararlı bir duruma gelmesi birkaç ay daha sürecektir. Mi Mix 4, kutusundan kararlı bir sürümle çıkan ilk cihaz olabilir. Ne yazık ki, bu yeni cihazlar hakkında elimizde kesin bilgiler olmadığı için şimdilik sadece tahmin yürütebiliyoruz. Elbette önümüzdeki haftalarda daha fazla sızıntı ortaya çıkacaktır çünkü siz okuyucularımızın da bildiği gibi bu sektörde hiçbir şey uzun süre sır olarak kalamıyor.
İşinize yarayabilecek indirimli ve kullanışlı ürünleri sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Metin Murat, 22 saat önce
-
Yazan: market2020, 3 gün önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Metin Murat, 3 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 3 gün önce
-
Yazan: market2020, 4 gün önce
Telegram CEO’su: Tarihin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz
Epic Games, 280 TL’lik Star Wars Battlefront II’yi ücretsiz veriyor!
Cyberpunk 2077 ilk büyük güncellemesini alıyor
Intel CEO değiştiriyor şirkette sular durulmuyor
Logitech MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti yeniden satışta!
REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.