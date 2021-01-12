Telegram 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını duyurdu

Whatsapp, yeni güncelleme ile kullanıcı verilerini paylaşılacağını duyurmasının ardından kullanıcılar Telegram platformuna yöneldi. Mesajlaşma uygulaması, toplamda 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

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Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son günlerde gizlilik sözleşmesinde yaptığı değişiklilerden dolayı gündemden düşmüyor. Sosyal medyada büyük tartışma haline gelen kullanıcı sözleşmesi kullanıcıları ikiye böldü.

Gizlilik sözleşmesinden rahatsız olan kullanıcılar birbiri ardına alternatif platformlara geçiyor. Bu durum tabii ki rakip iletişim platformlarının işine yaradı. Signal ve BiP gibi Telegramda da yüksek bir indirme trafiği yaşıyor.

Sosyal medyada sık sık kullanıcıların bütün rehberlerinin Telegram’a geçtiğine dair bildirim aldıkları gündeme geliyordu. Hal böyle olunca Telegram kullanıcılarında, son 3 gündür yoğun bir artış oldu.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması sadece son 72 saatte 25 milyon kullanıcı kazandı. Böylece Telegram toplam 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bunların yüzde 38’i Asya‘dan, yüzde 27’si Avrupa‘dan, yüzde 21’i Latin Amerika‘dan ve yüzde 8’i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi.

İnsanların mahremiyetlerine son derece önem verdiğini vurgulayan Telegram platformunda tekli ve grup sohbetler, tek yönlü iletişim kanalları, gizli sohbet odaları, 2GB’a kadar dosya gönderme, güçlü yönetici özellikleri yaygın bot kullanıcı desteği gibi özellikler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın da haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’a katıldığı duyurulmuştu.

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