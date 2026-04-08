Akıllı telefon dünyasında entegre kaleme sahip cihazlar genellikle amiral gemisi seviyesinde ve yüksek fiyat etiketleriyle karşımıza çıkıyor. Bu durum, bütçe dostu bir cihaz arayan kullanıcıların seçeneklerini oldukça daraltıyordu. Ancak teknoloji devi Motorola, bu boşluğu dolduracak oldukça iddialı bir modelle sahalara geri döndü. Peki, özellikleri ve devasa kutu hediyeleriyle dikkat çeken Moto G Stylus 2026 yeni bir Galaxy S26 Ultra alternatifi olabilir mi?

Kalemli telefon pazarına yeni soluk: Moto G Stylus 2026

Yeni tanıtılan Moto G Stylus 2026, selefine kıyasla ciddi donanımsal iyileştirmeler içeriyor ve kalemli telefon arayanlar için oldukça cazip bir seçenek oluşturuyor. Cihazın en büyük yeniliği, önceki nesillerdeki pasif kalemin yerini artık donanımlı bir aktif kalemin alması. Tıpkı Galaxy S26 Ultra modelinde gördüğümüz gibi, bu yeni kalem basınca duyarlılık ve eğim algılama özellikleriyle donatılmış durumda. Çizim yapmayı sevenler veya detaylı notlar alan kullanıcılar için aktif kalem teknolojisi, ekrana uygulanan basınca göre çizgi kalınlığını ayarlayarak gerçekçi bir kağıt hissi sağlıyor.

Kalemin yetenekleri sadece fiziksel çizimle sınırlı kalmıyor. Cihazın üzerindeki tuşa basarak metinleri doğrudan notlar uygulamasına aktarabiliyor, sürükle-bırak işlemlerini zahmetsizce yapabiliyorsunuz. Ayrıca Circle to Search (Aramak İçin Çember İçine Al) gibi gelişmiş yapay zeka asistanları da bu kalemle tam uyumlu çalışıyor. Motorola, yeni kalemin tek şarjla 100 saate kadar kullanım sunduğunu ve telefonun yuvasına takıldığında sadece 15 dakika içinde tamamen şarj olduğunu belirtiyor. Hem telefonun hem de kalemin IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olması, toza ve yüksek basınçlı suya karşı üst düzey bir koruma sağlandığını kanıtlıyor.

Güçlü donanım ve gelişmiş ekran özellikleri

Cihazın görsel deneyimine baktığımızda, 6.7 inç büyüklüğünde bir Super HD ekran bizleri karşılıyor. Bu panel, 5.000 nit gibi kendi segmenti için oldukça iddialı bir tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. Bu devasa parlaklık seviyesi, doğrudan güneş ışığı altında fotoğraf çekerken veya mesaj okurken ekranın rahatça görülebilmesi anlamına geliyor. Ek olarak sisteme dahil edilen Water Touch teknolojisi sayesinde, ekran ıslakken veya yağmur altında bile dokunmatik hassasiyeti kaybolmuyor. Su damlalarının kalemli telefon kullanırken yarattığı algılama sorunları bu modelle çözülüyor.

Performans tarafında ise yeni Moto G Stylus 2026, gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye, çok daha yüksek veri transfer hızları sunan 8 GB LPDDR5X RAM eşlik ediyor. LPDDR5X bellek teknolojisi, arka planda çalışan uygulamalar arası geçişlerde ve yüksek çözünürlüklü işlemlerde cihaza ekstra akıcılık kazandırıyor. Batarya tarafında ise kasanın kalınlığı değişmemesine rağmen kapasite 5.200 mAh seviyesine çıkarılmış. 68W kablolu ve 15W kablosuz hızlı şarj destekleri sayesinde gün içindeki yoğun kullanımda bile enerji ihtiyacı çok kısa sürede karşılanabiliyor.

Kamera yetenekleri ve fiyatlandırma detayları

Arka tarafta 50 Megapiksel ana kamera ve 13 Megapiksel ultra geniş açılı lens içeren çiftli bir kurulum yer alıyor. Kamera donanımı tanıdık gelse de, yapay zeka destekli yeni yazılım özellikleri deneyimi üst seviyeye taşıyor. Hızlı hareket eden nesneleri net yakalamayı vadeden Action Shot ve hibrit yakınlaştırma ile detay kaybını minimize eden Super Zoom özellikleri öne çıkıyor. Kutusundan Android 16 işletim sistemi ve HelloUX arayüzü ile çıkan Motorola markalı bu yeni cihaz, iki büyük işletim sistemi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi garantisiyle destekleniyor.

16 Nisan tarihinde satışa sunulacak olan akıllı telefon, 499 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip. Bu rakam, önceki modele göre 100 dolarlık bir artış anlamına gelse de cihaz, üst düzey Galaxy S26 Ultra karşısında ciddi bir fiyat avantajını elinde tutuyor. Üstelik şirket, bu fiyat artışını dengelemek için inanılmaz lansman hediyeleri sunuyor. 128 GB modeli alanlara dört adet takip cihazı Moto Tag hediye edilirken, 256 GB sürümünü tercih edenler Moto Watch akıllı saat, Moto Tag ve Moto Buds Loop kulaklığa ücretsiz sahip oluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Motorola'nın zengin kutu içeriğine ve aktif kaleme sahip bu yeni telefonu, amiral gemisi cihazlara iyi bir alternatif olabilir mi?