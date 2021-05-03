Telefonunuzun Güvenliğini Nasıl Sağlarsınız?

reklam

Cep telefonlarımız hayatımızı her geçen gün daha da kolaylaştırır hale getiriyor. Artık vücudumuzun bir parçası gibi olan akıllı telefonlarımız kimi zaman güvenlik söz konusu olunca bazı eksiklikleri olabiliyor. Peki biz birçok bilgimizi bu telefonlarda tutarken onların güvenliğini nasıl sağlayacağımızı biliyor muyuz? Eğer nasıl güvenliği sağlayacağınızı bilmiyorsanız bir rehber niteliğinde olacak bu yazımıza göz atmanızda fayda var. Bu makalede anlattıklarımızı yapamasanız bile Android için VPN indirin.

Bakmakta fayda var: Huawei P50, tasarımı ve teknik özellikleriyle yeniden görüntülendi!

reklam

Google Play Protect’i sürekli açık tutun



Öncelikle Google tarafından uygulamalarınızın korunduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. İndirdiğimiz uygulamaların Google Play Protect tarafından korunması demek bu uygulamalar tarafından herhangi bir güvenlik açığının olmaması ve güvende olduğunuz anlamına geliyor. Google Play Protect’in sizi koruyup korumadığını anlamak için;

-Google Play’i açın.

-Sağ üst taraftan fotoğrafınıza tıklayın.

-Play Protect sekmesine girin ve ardından sağ üstteki ayar düğmesine basın.

-Buradan “Uygulamaları Play Protect ile tara” seçeneğinin daima açık olduğuna dikkat edin.

reklam

Google tarafından verilen aylık güvenlik güncellemelerini yapın



Google, üreticilere her ay düzenli olarak güvenlik güncelleme yamasını veriyor. Fakat kimi telefon üreticileri kendi güncellemelerinin yanında bu güvenlik güncellemesini bile tam olarak vermiyor. Siz yine de telefonunuzun güvenlik güncellemelerinin tam ve eksiksiz olduğundan emin olun. Eğer sürekli bu güncellemeleri kontrol etmek istemiyorsanız bu güncellemeleri otomatik olarak indirmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için de;

-Telefonunuzdan Ayarlar menüsünü açın.

-Telefon hakkında kısmına gidin.

-Sistem güncellemesi kısmına girin. (İsim her telefonda farklılık gösterebilir)

-Sağ üst köşedeki ayar düğmesi veya üç noktaya basın.

-Buradan Güncellemeleri Otomatik İndir seçeneğini aktif edin.

Bilinmeyen Kaynaklardan indirmeye izin vermeyin!



Android tarafında kullanılan uygulamalardan birkaçı (bknz: AnTuTu Benchmark) Google Play’de bulunmayabiliyor. Haliyle bu uygulamalar tarafından da güvenlik açığı oluşabiliyor. Bu uygulamaları APK olarak yüklemek isterseniz telefonunuz size bir uyarıda bulunuyor. Eğer bu uyarıya izin verirseniz o uygulamayı yüklüyor. Fakat her uygulamayı bu şekilde yüklemek telefonunuzdaki güvenlik açığının artması ve verilerinizin çalınabilme olasılığını arttırıyor. Eğer bilinmeyen kaynaklardan indirilen bu tarz APK’lara izin vermeyi engellemek isterseniz;

-Telefonunuzda Ayarlar menüsünü açın.

-Arama kısmında Bilinmeyen Kaynaklar yazın.

-Buradaki tikin veya kilidin daima açık olduğundan emin olun.

Telefonunuzun için bir VPN indirin



Telefonlarımızı korumanın bir diğer yolu da VPN kullanmak. Peki VPN nedir? Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) teriminin kısaltılmışı olan VPN, basit bir anlatımla internet üzerinde kurulu bilgisayarlar grubundan oluşur. VPN’ler, güvenilmeyen ağlara bağlanırken bağlantıyı şifrelemek ve güvenli hale getirmek için de kullanılır. Bunun yanında VPN’ler, farklı konumlarda bulunabildiğinden, sizi ülkelerin kısıtlamalarından (yasaklı web siteleri ve IP’ler gibi) da kurtarırlar. VPN’lerle bağlantınız şifreli olduğundan, gönderdiğiniz ve aldığınız tüm veriler şifrelendiğinden, meraklı gözler ne yaptığınızı da göremezler. Bu konuda Sufshark VPN istediklerinizi tam anlamıyla yerine getiren bir VPN. Ayrıca internetten yaptığınız ödemelerinizi korumanıza da yardımcı oluyor. Ek olarak herkese açık WiFi ağlarında bulunuyorken de güvende kalmanızı sağlıyor. Eğer beğenmez iseniz 30 gün para iade garantisi de vadediyor. Siz de arzu ederseniz SurfShark VPN deneyebilirsiniz.

Basit şifreler ve güvenlik etmenleri kullanmayın



En basit haliyle akıllı telefonlarımızı bir PIN ile korumaktayız. Günümüzde neredeyse bütün akıllı telefonlar parmak izi tanıma ve yüz tanıma sistemlerini destekliyorlar. Fakat bunları kullanmayıp kolay sayılabilecek PIN’lerden 0000-1111-1234 gibi veya doğum tarihiniz içeren rakamlar kullanmayın. Bunun yerine daha komplike olan rakamlar kullanmayı tercih edin. Ek olarak parmak izi veya yüz tanıma sistemlerini kullanmayı da ihmal etmeyin.

Bu içerik Surfshark desteğiyle hazırlanmıştır.