Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon dünyasında heyecan yaratan bir yazılım hamlesine hazırlanıyor. Google’ın yeni Android 17 çalışmalarının ardından gözler Xiaomi’nin büyük arayüz güncellemesi HyperOS 4’e çevrilmişken, şirket kullanıcılarına ters köşe yapan bir ara sürüm sunmaya karar verdi. Sızdırılan son firmware (ürün yazılımı) dosyaları ve küresel tedarik zinciri raporları, Android 17 tabanlı HyperOS 3.3 beta sürümünün önümüzdeki hafta resmi olarak dağıtıma çıkacağını gösteriyor.

HyperOS 3.2 Tamamen Atlandı: Mimari Bir Devrim mi?

Yazılım ekosistemindeki en dikkat çekici detay, Xiaomi’nin HyperOS 3.2 sürümünü tamamen pas geçerek doğrudan HyperOS 3.3 numaralandırmasına atlaması oldu. Sürüm numarasındaki bu beklenmedik sıçramanın arkasındaki nedenler resmi olarak açıklanmasa da analistler bu durumu büyük bir mimari değişikliğe bağlıyor.

Android 17 çekirdeğinin doğrudan HyperOS 3.3 ile birleştirilmesi, sisteme daha derin bir entegrasyon ve elden geçirilmiş yeni API altyapısı kazandıracak. Geliştiriciler bu sayede yeni işletim sisteminin bellek yönetimi ve arka plan işlem sınırlarına karşı uygulamalarını çok daha erken optimize etme şansı yakalayacak.

Görsel Değişim Yok, Odak Tamamen Performans ve Kararlılık

Ağustos ayında Çin’de tanıtılması beklenen radikal görsel yeniliklere sahip HyperOS 4‘ün aksine, HyperOS 3.3 sürümü büyük tasarım değişiklikleri veya çığır açıcı tüketici özellikleri getirmeyecek. Bu sürüm, daha çok HyperOS 3.1’in mevcut özellik setini korurken arka planda şu kritik teknik iyileştirmelere odaklanacak:

Android 17 API Entegrasyonu: Yeni işletim sisteminin modern kod yapıları Xiaomi arayüzüne uyarlanacak.

Gelişmiş Bellek Yönetimi ve Sistem İstikrarı: RAM kullanımı optimize edilerek arka plan işlem sınırları daha agresif şekilde kontrol edilecek.

HyperOS 4 İçin Altyapı: Yazılım, yılın son çeyreğinde dağıtılacak olan ana HyperOS 4 güncellemesi öncesinde cihazlarda kararlı ve pürüzsüz bir zemin hazırlayacak.

Güncellemeyi İlk Alacak Şanslı Modeller Belli Oldu

Firmware kayıtlarında tespit edilen ve önümüzdeki hafta başlayacak olan beta programına küresel, Avrupa (EEA), Hindistan ve Çin pazarlarında eş zamanlı olarak dahil edilecek ilk amiral gemisi modeller şunlar:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 15T Pro

Geliştirici Sürümleri İçin Uyarı: Resmi olarak yayınlanan ilk Developer Preview (Geliştirici Önizleme) ROM’larını cihazlarına kurmak isteyen kullanıcıların, bu sürümlerin günlük kullanım için tasarlanmadığını; modem, kamera işleme ve pil yönetimi gibi temel işlevlerde kararsızlıklar yaşanabileceğini unutmaması gerekiyor.

HyperOS 4 Lansmanı Ne Zaman?

Sektör kaynaklarından gelen son bilgilere göre Xiaomi, asıl büyük devrimi yaratacak olan HyperOS 4 arayüzünü önümüzdeki ay (Ağustos 2026) Çin’de resmi olarak duyuracak. Küresel lansmanın eylül ayında yapılması, ekim ayında ise yeni Xiaomi 18 serisiyle birlikte kutudan doğrudan HyperOS 4 ile çıkan ilk cihazların raflardaki yerini alması bekleniyor. Önümüzdeki hafta dağıtılacak olan HyperOS 3.3 beta sürümü, bu büyük geçiş sürecinde sistemin son hazırlıklarını tamamladığı kritik bir basamak olacak.