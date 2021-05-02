Huawei P50, tasarımı ve teknik özellikleriyle yeniden görüntülendi!

reklam

Popüler bir sızıntı kaynağı, Huawei’nin henüz piyasaya sürülmeyen yeni amiral gemisi modeli P50 hakkında yeni detaylar ortaya çıkardı. Sızıntı, bu yıl haziran ayında çıkmasını beklediğimiz serinin taban modelinin prototipini fotoğraflarıyla birlikte gösteriyor. Amiral gemisi segmentte olan ve Huawei fanları tarafından beklenen modelin tasarım ve teknik özellikleri de sızıntıda detaylandırıldı.

İlginizi çekebilir: Apple Airpods 3 ve Music HiFi, yakında piyasaya çıkacak!

reklam

Huawei P50 hakkında neler biliyoruz?

Digital Chat Station, Huawei P50 serisinin çarpıcı detaylarını ve prototip fotoğraflarını paylaşmıştı. Paylaşılan detaylar, tasarım, kamera kurulumu, işletim sistemi ve modelin diğer birkaç özelliğini içeriyordu. Popüler bir konsept yaratıcısı olan HoiNDI, yaptığı takip analizi sonucunda P50 serisinin rendarlarını ortaya çıkardı. P50 ile ilgili daha önceki bazı sızıntılar, cihazın Kirin 9000 yonga seti, güçlü pil ömrü, hızlı şarj özellikleri ve 6.3 inçlik ekran ile geleceğini gösteriyordu. Ayrıca Huawei P50’nin P50 serisinin temel modeli olacağını tahmin ediyoruz. Ancak ilerleyen tarihlerde bir Lite modelin çıkması da muhtemel gözüküyor.

reklam

Bugün ortaya çıkan sızıntılarda, cihazın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca sızıntı kaynağı, Huawei’nin kendi geliştirdiği işletim sistemi olan HarmonyOS ile ilgili de bazı bilgiler paylaştı. Kaynağa göre HarmonyOS, ABD ambargosu sonrasında Huawei’nin temel odak noktası haline geldi. Bu yıl ise yeni işletim sisteminin testlerde sona gelmesi nedeniyle bu alandaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte, önümüzdeki haftalarda çıkması beklenen P50 serisi telefonlar, HarmonyOS ile kutudan çıkan ilk cihazlar olacak.

P50’nin prototip fotoğrafları, cihazın merkez delikli selfie kamerası tasarımına sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca prototipe göre telefonun silindirik bir kamera dizilimi mevcut. Bu kamera dizilimi dört adet kamera içeriyor. Bununla birlikte kamera sistemi, LED flaş teknolojisinden de destek alıyor. Huawei P50’nin fiyatı hakkında henüz hiçbir detay yok. Ayrıca hala birkaç detay ve özellik bilgisi eksik. Sızan bu fotoğrafların ve renderların kesin bir şekilde P50 serisine ait olduğunu söyleyemeyiz. Önümüzdeki haftalarda cihaz hakkında daha kesin bilgiler duyacağımızı tahmin ediyoruz.

Huawei P40 ve P40 Pro’nun teknik özellikleri

Huawei P40:

Ekran: 6,1 inç 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 60 Hz ekran tazeleme hızı

6,1 inç 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 60 Hz ekran tazeleme hızı İşlemci: Kirin 990

Kirin 990 RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128 GB dahili, 256 nanoSD kart desteği

128 GB dahili, 256 nanoSD kart desteği Arka Kamera: ​ 50 MP f/1.9 geniş açılı, 16 MP f/2.2 ultra geniş açılı 8 MP f/2.4 3x optik zoom telefoto

​ Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı ve kızılötesi sensör

32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı ve kızılötesi sensör Batarya: 3.800 mAh

3.800 mAh Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C İşletim Sistemi: Android 10

Huawei P40 Pro: