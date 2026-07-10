Türkiye’deki sürücülerin en büyük kâbuslarından biri olan, arkadan yaklaşarak takip mesafesini hiçe sayıp ısrarla flaşör/selektör yakma eylemi artık sadece bir trafik kuralı ihlali olmaktan çıktı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafikteki agresif sürüş alışkanlıklarını kökten değiştirecek tarihi ve emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, öndeki aracı rahatsız edecek şekilde peş peşe selektör yapmayı resmen suç saydı.

TCK Madde 123 Devreye Giriyor: 3 Aydan 1 Yıla Kadar Hapis

Yargıtay’ın kararına göre, takip mesafesini tehlikeli ölçüde azaltarak (tampon tampona giderek) öndeki sürücüye ısrarlı ve sürekli biçimde selektör yapmak, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 123. maddesi kapsamında değerlendirilecek.

Bu eylemi gerçekleştiren sürücüler, “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan adli makamlarca yargılanacak.

Suçun sabit görülmesi halinde, maganda sürücüler için 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmasının önü tamamen açılmış oldu.

Kural Net: Selektör Sadece Tek Seferlik Bir Uyarıdır

Trafik mevzuatına ve hukukçuların açıklamalarına göre, selektörün trafikteki tek yasal amacı; öndeki araca nezaketle ve ölçülü bir şekilde uyarıda bulunmaktır.

Mevcut kurallara göre bu uyarının tek seferlik ve kısa süreli olması gerekiyor.

İlk uyarıya rağmen öndeki aracın (altındaki şerit müsait olmadığı için veya güvenlik gerekçesiyle) çekilememesi durumunda, arkadaki aracın ısrarla flaş patlatmaya devam etmesi artık “hukuki sorumluluk ve taciz” boyutu olarak kabul ediliyor.

“Panik Yaratarak Ölümlü Kazalara Zemin Hazırlıyor”

Yargıtay kararın gerekçesinde, dikiz aynasından sürekli patlayan yoğun ışık uyarısına maruz kalan sürücülerin yaşadığı psikolojik baskıya dikkat çekti. Arkadan gelen bu agresif tacizin, öndeki sürücüde ani telaş, panik ve dikkat dağınıklığı yaratarak direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine yol açtığı vurgulandı.

Hukuki Uyarı: Israrlı selektör sebebiyle öndeki aracın kaza yapması durumunda yasal süreç sadece “huzur bozma” ile sınırlı kalmayacak; olay yaralama, ölüme sebebiyet verme ve ağır maddi-manevi tazminat davalarına kadar uzanabilecek.

Sürücüler Haklarını Nasıl Arayacak? Ne Tür Deliller Gerekiyor?

Uzmanlar, trafikte bu tarz bir magandaya veya “sol şerit avcısına” maruz kalan sürücülerin haklarını arayabilmeleri için adli makamlara şu delillerle başvurması gerektiğini belirtiyor: