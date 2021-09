Telefonlarınıza Yeni Emojiler Geliyor!

Emojiler hayatımıza girdiğinden beri onları fazlasıyla kullanıyoruz. Hatta bir sohbet esnasında artık kelimeleri kullanmak yerine emojileri kullanıyoruz. Kendi duygu ve ifadelerimizi daha iyi bir şekilde ifade ettiğini düşünüyoruz.

The Unicode Konsorsiyumu tarafından geliştirilen 37 yeni emojiyle birlikte 75 cilt tonu varyasyonu 2022 de 2022 Emoji 14.0. la birlikte gelecek. Yeni eklemeler arasında ısıran dudak, eriyen yüz, kalp eller, gözyaşlarını tutan yüz ve çok daha fazlası yer alıyor. Bu sebeple gelecek yıl akıllı telefonlarınızda ve diğer cihazlarınızda bulunan yeni simgeleri görmeyi bekleyebilirsiniz. Artık konuşmalarınızı daha az fakat duygularınıza tercüman olacak daha fazla Emoji olacak. Artık metin konuşmalarınızda tek bir kelime bile yazmadan kurtulmanızı sağlayacak daha fazla Emoji var. Unicode 14.0 ile Unicode Konsorsiyumu, toplamda 112 yeni seçenek için 37 yeni Emoji ve ek 75 cilt tonu varyasyonunun kullanıma sunulduğunu duyurdu.

