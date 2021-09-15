Akıllı Telefonlar
Telefonlarınıza Yeni Emojiler Geliyor!
Emojiler hayatımıza girdiğinden beri onları fazlasıyla kullanıyoruz. Hatta bir sohbet esnasında artık kelimeleri kullanmak yerine emojileri kullanıyoruz. Kendi duygu ve ifadelerimizi daha iyi bir şekilde ifade ettiğini düşünüyoruz.
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The Unicode Konsorsiyumu tarafından geliştirilen 37 yeni emojiyle birlikte 75 cilt tonu varyasyonu 2022 de 2022 Emoji 14.0. la birlikte gelecek. Yeni eklemeler arasında ısıran dudak, eriyen yüz, kalp eller, gözyaşlarını tutan yüz ve çok daha fazlası yer alıyor. Bu sebeple gelecek yıl akıllı telefonlarınızda ve diğer cihazlarınızda bulunan yeni simgeleri görmeyi bekleyebilirsiniz. Artık konuşmalarınızı daha az fakat duygularınıza tercüman olacak daha fazla Emoji olacak. Artık metin konuşmalarınızda tek bir kelime bile yazmadan kurtulmanızı sağlayacak daha fazla Emoji var. Unicode 14.0 ile Unicode Konsorsiyumu, toplamda 112 yeni seçenek için 37 yeni Emoji ve ek 75 cilt tonu varyasyonunun kullanıma sunulduğunu duyurdu.
Among the 838 new characters in #Unicode14 are 37 new #emoji, along with new emoji sequences, that are expected to show up on 📱s, 💻s, and other platforms sometime next year → https://t.co/deSr1g6m8k #絵文字 pic.twitter.com/xuTf8Os02K
— The Unicode Consortium (@unicode) September 7, 2021
Dudak ısırmak, eriyen yüz, gözleri açık ve ağzı açık yüz, selam veren yüz, bakan gözle yüz ve gözyaşlarını tutan yüz bu sefer dikkat çeken eklemelerden birkaçı. Ayrıca gelecek emojiler arasında daha çok kalple ilgili hareketler var. Parmak kalp işareti ise (işaret parmağı ve başparmak çapraz olan el) K-Pop hayranları arasında popüler.
2022’de gelecek olan yeni emojilerle birlikte toplam simge sayısını 3.633’e çıkmış olacak. Ancak, dünyadaki en sevdiğiniz insanlara kalp elleri göndermeden önce bir bekleme süreniz olacak. Önümüzdeki yıl yeni emojileri akıllı telefonlarda, dizüstü bilgisayarlarda ve diğer platformlarda görmeyi umabilirsiniz.. Bunun nedeni, Unicode Konsorsiyumu’nun yalnızca kesinleşmiş bir liste yayınlamasıdır. Daha sonra bunları uygulamak üçüncü parti geliştiricilere ve emojileri yerleşik olan uygulamalara kalmış. Peki siz günlük yaşantınızda 3633 tane emojiden kaç tanesini düzenli olarak kullanıyorsunuz?
Gelecek olan emojiler ve daha fazla ayrıntı için buradaki yazıya bakabilirsiniz: What’s New in Unicode 14.0 (emojipedia.org)
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Pro Tanıtıldı! | İşte Yeni Özellikler Ve Fiyat
Çok beklenen iPhone 13 ailesi nihayet tanıtıldı. Biz de bu yazımızda, çiçeği burnunda iPhone 13 ailesinin Pro ve Pro Max modellerine dair lansmanda duyurulan bilgileri sizlerle paylaşacağız. iPhone 13 ve 13 Mini modellerinde sunulan birçok özellik Pro ve Pro Max’te de mevcut. Fakat yine de Pro modellerin büyük artıları da var.
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Super Retina XDR ekran ve A15 Bionic işlemci!
Apple, Super Retina XDR ekranlarını 13 ailesiyle birlikte de sunuyor. Böylelikle iPhone ekranları daha yüksek parlaklıklara çıkabilmenin yanı sıra daha yüksek renk doğruluğu da sunabilecek. Siyahlar da tam siyah olarak görülebilecek ve ekran parlaklığı 1200 nite kadar ulaşabilecek.
Sadece panel değişikliğine gitmekle kalmayan Apple’ın, aynı zamanda yeni panellerinde adaptif 120Hz tazeleme hızını desteklemeye başladığını görüyoruz. Böylelikle oyun ve sosyal medya kullanımı gibi durumlarda ekran tazeleme hızı gidişatını içeriğe uygun olarak ayarlayabiliyor. Daha yüksek tazeleme hızı da daha yumuşak ve daha akıcı görüntüler elde edebilmenizi sağlıyor. Bütün bu süreçte yapay zeka desteğinin arkasında da Apple’ın A15 Bionic işlemcisi bulunuyor. Apple’ın işlemci gücü ve verimliliğiyle birlikte yazılımın da donanıma entegre bir şekilde ve stabil olarak çalışabilmesi iPhone modellerinin en güçlü ve akıcı telefonlar arasında yer almasını sağlayabiliyor. Buna ek olarak Apple’ın Super Retina XDR adını verdiği 120Hz tazeleme hızına sahip yeni OLED ekranlar da Apple’ın bu konudaki iddiasını artıracak gibi görünüyor.
Kamera
iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde yine 3’lü bir kamera modülü görüyoruz. Bu 3’lü kamera modülü 1 adet telefoto kamera, bir adet ultra geniş açılı kamera ve bir adet geniş açılı kameradan oluşuyor. Üstelik bütün bu kameralar gece modunu da özel olarak destekleyebiliyor. Video çekimlerinde de 4K 60 FPS destekleyebilen iPhone 13 Pro ve Pro Max modelleri Apple’ın Sinematik Video adını verdiği yeni bir mod da sunuyor. Bu mod, yapay zeka desteğiyle odaklamayı otomatik olarak değiştirerek; sahnede öne çıkan kişiyi veya objeyi netleyebiliyor. Dilerseniz bu işi yapay zekaya bırakmadan kendiniz yapabilmeniz de mümkün. Böylelikle Apple’a göre daha sanatsal video çekme olanağı kullanıcılara sunulmuş durumda. Bize kalırsa sinematik video modunu denemek gerek. Nasıl performans göstereceğini henüz denemediğimiz için bilmediğimiz bu mod, yeni iPhone modellerini video çekimlerinde kullanmak isteyenler için yine de işe yarayabilecek bir mod olarak görünüyor. Ek olarak da kamerada OIS desteğini artık iPhone 13 modelleriyle birlikte göreceğiz. Lidar sensörü de iPhone 13’te yerini hala koruyor.
Batarya
iPhoneların kanayan yarası olan batarya mevzusu da, lansmanda konuşulan konulardan biri oldu. iPhone kullanıcılarının bataryaya önem verdiğini belirten yetkililer, bataryayı bir miktar büyüttüklerini belirttiler fakat bataryanın ne kadar büyüdüğüne dair sayısal bir veri vermekten de kaçındılar. Şirketin iddiasına göre artık yeni iPhone modellerinde 12 ailesine kıyasla 2.5 saate varan miktarda daha uzun kullanım süresi elde edebilmek mümkün.
Depolama tarafında şaşırtıcı bir yeniliğe giden Apple, Pro modelleriyle artık 1 TB depolama alanı da sunabiliyor. Böylelikle yeni iPhonelar adeta harici disk gibi bir hal almış durumda.
iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin ülkemizdeki satış fiyatlarını merak edenler için aşağıdaki görsellerde fiyatları paylaşıyoruz.
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Akıllı Telefonlar
Apple iPhone 13 ve iPhone 13 Mini Modelleri Tanıtıldı!
Merakla beklenen tanıtım tarihi geldi çattı ve Apple yeni ürünlerini tanıttı. Tanıtılan ürünler arasından en dikkat çekici ürünler tabiki yeni iPhone 13 ailesi oldu.
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Apple iPhone 13 tanıtıldı
iPhone 12 ailesinde olduğu gibi bir tasarımla tanıtılan modelde ön tarafta küçültülmüş bir çentikle beraber geliyor. Çentiğin küçülmesiyle birlikte ekran kasa oranı da artmış durumda. Arka taraftaki ikili kamera kurulumu alt alta olmak yerine bu sefer çaprak bir şekilde yerleştirilmiş. Birçok farklı renge sahip olan iPhone 13 halefinden pek farklı bir tasarım sunmuyor.
Ekran tarafında yine OLED ekranla gelen iPhone 13 6,1 inç büyüklüğünde ekran bulunuyor. Bu ekran önceki model gibi 60Hz ekran yenileme oranı sunarken Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ek olarak 1200nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Super Retina XDR olarak adlandırılan bu ekran önceki nesillerde olduğu gibi True Tone özelliğine de sahip.
Apple her yeni iPhone’da olduğu gibi yeni nesilde de yeni bir işlemci olan A15 Bionic çipini kullanıyor. Önceki modele göre %50 işlemci gücü arttırılmış ve %30 grafik biriminin gücü arttırılmış. Yine bir önceki modele göre Neural Engine denilen yapay zeka motoru da daha iyi hale getirilmiş. Ekranın daha az enerji harcaması için de yeni bir ekran motoru eklenmiş. Ek olarak ne kadar RAM’e sahip olduğu bir Apple klasiği olarak açıklanmadı.
Batarya tarafında da iPhone 12 serisine göre 2,5 saat daha fazla batarya ömrü sunan modelin kapasitesi de açıklanmadı. Type-C olması beklenen modelde yine Ligthning girişinden şarj oluyor ve verim aktarımı gerçekleşiyor.
iPhone 13 ailesindeki en büyük yenilik ise kamera tarafında yapılmış gibi gözüküyor. iPhone 12 Pro Max modelinde kullanılan telefoto kamerasını iPhone 13’e dahil eden Apple 12 MP çift kamera sistemine bir de Cinematic modu eklemiş. Bu sayede sinematik 1080p 30fps çekimler yapabilirken ƒ/1.6 diyafram açıklığı sayesinde karanlık ortamlarda daha iyi bir fotoğraf performanıs sunuyor. 2x optik, 5x dijital zoom yapabilen bu kameralar Altı efektli Portre Işığı (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) şeklinde çekimler de yapabiliyor. AyrıcaDolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı gerçekleştirebiliyor.
Apple iPhone 13 Mini tanıtıldı
Büyük abisi iPhone 13’te olan özelliklerin hepsini barındıran model sadece boyut kısmında farklılaşıyor. 5,4 inç Super Retina XDR OLED ekran 476 ppi yoğunlukta 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca 140gram ağırlığa sahip olmasıyla büyük abisinin 173 gramlık ağırlığından daha az olmasıyla dikkat çekiyor. Aynı kamera kurulumuna sahip olmasıyla aynı yeteneklere de sahip olan iPhone 13 Mini yine aynı A15 işlemciyi içerisinde barındırıyor.
Her iki modelde içerisindeki işlemci sayesinde 5G destekliyor. Birçok operatörle birlikte 5G sinyali alan bu modelleri ülkemizde 5G olduğu zamanda kullanabileceğiniz anlamına geliyor.
Apple iPhone 13 ve iPhone 13 Türkiye fiyatı ne olacak?
Kırmızı, beyaz, siyah, mavi ve pembe renklerine sahip olan iPhone 13 iOS 15 ile çıkış yapacak. Ayrıca Türkiye’de de 24 Eylül’de ön siparişe açılacak ve 1 Ekim’de satışa çıkacak olan iPhone 13 ailesinin Mini üyesi 128GB başlangıç modelinin fiyatı 10.999TL olarak açıklandı. 256GB 11.999TL ve 512GB modelin fiyatı da 13.999TL olarak belirlendi. iPhone 13’ün fiyatı ise 128GB 11.999TL, 256GB 12.999TL ve 512GB modelin fiyatı ise 14.999TL.
Peki sizler iPhone 13’ü nasıl buldunuz? iPhone 12 ailesine göre yapılan geliştirmeleri beğendiniz mi? Türkiye fiyatı hakkındaki yorumlarınız neler?
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