Türkiye’nin Savunma Sanayi alanındaki en önemli yerli projelerinden biri olan HÜRJET, kritik bir aşamayı daha başarıyla geride bıraktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen jet eğitim uçağı, kış şartlarının en ağır yaşandığı Erzurum’da dondurucu soğukla yüzleşti. Sıfırın altında 21 dereceye varan sıcaklıklarda gerçekleştirilen testlerin başarıyla tamamlanması, uçağın operasyonel yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Peki HÜRJET‘in bu zorlu soğuk hava testlerindeki başarısı, seri üretim ve ihracat hedeflerini nasıl etkileyecek?

HÜRJET Soğuk Hava Testleri: Erzurum Neden Seçildi?

Bir savaş veya eğitim uçağı projesinin askeri standartlara tam olarak uyum sağlaması için en ekstrem iklim koşullarında denenmesi şarttır. TUSAŞ mühendisleri, bu zorlu görevi yerine getirmek üzere Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olan Erzurum’u tercih etti. Erzurum’un yüksek irtifası ve kış aylarındaki düşük sıcaklıkları, uçak sistemlerinin dayanıklılığını ve performansını test etmek için ideal bir doğal laboratuvar sunuyor. Özellikle motor çalıştırma, hidrolik basınç yönetimi ve aviyonik sistemlerin aşırı soğukta tepki verme yetenekleri bu testler için hayati öneme sahipti. HÜRJET‘in bu testi başarıyla geçmesi, platformun sadece yurt içinde değil, uluslararası pazarda da güvenilir bir çözüm olacağının altını çiziyor.

Test Süreci Başarıyla Sonuçlandı

Erzurum’da gerçekleştirilen testler, ilk olarak uçağın sistemlerinin en düşük sıcaklıklara dayanıklılığını ölçmek üzere yer testleri ile başladı. Gece boyunca -21 dereceye kadar düşen dondurucu havada bekletilen HÜRJET, motorun ilk ateşleme anından itibaren tüm aviyonik ve hidrolik sistemlerin doğru çalıştığını kanıtladı. TUSAŞ yetkilileri tarafından titizlikle takip edilen bu yer operasyonlarının ardından, prototip uçak zorlu uçuş testlerine geçti. Yüksek irtifada ve düşük hava sıcaklığında gerçekleştirilen uçuşlarda, HÜRJET’in aerodinamik performansı, motor gücü ve manevra kabiliyetleri en ince ayrıntısına kadar gözlemlendi. Bugüne kadar yaklaşık 400 sorti gerçekleştiren projenin en kritik aşamalarından biri böylece başarıyla tamamlanmış oldu.

Seri Üretim ve İhracat Kapıları Açılıyor

Bu başarılı soğuk hava testleri, HÜRJET projesinin takviminde ileriye doğru atılmış dev bir adımı işaret ediyor. Testlerin sonuçlanması, uçağın tasarım ve mühendislik olgunluğuna eriştiğini, dolayısıyla seri üretime geçiş önündeki önemli bir teknik engelin aşıldığını gösteriyor. HÜRJET, Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterindeki T-38 eğitim uçaklarının yerini alacak stratejik bir platformdur. Bu başarı, yurt dışı pazarlar için de büyük önem taşıyor. Özellikle İspanya ile imzalanan ihracat anlaşmasının ardından, uçağın böylesine zorlu şartlara dayanıklı olduğunu kanıtlaması, TUSAŞ’ın uluslararası rekabet gücünü artıracaktır. TUSAŞ’ın hedefi, geniş bir tedarikçi ağı kurarak aylık 3 uçak üretim kapasitesine ulaşmak ve böylece hem iç talebi karşılamak hem de ihracat müşterilerine hızlı yanıt verebilmektir.

HÜRJET’in Üstün Teknik Yetenekleri

Tek motorlu ve tandem kokpitli yapısıyla dikkat çeken HÜRJET, modern pilot eğitiminin yanı sıra hafif taarruz görevlerini de yerine getirebilecek şekilde tasarlandı. Uçak, pilot adaylarının F-16 ve gelecekteki KAAN gibi 5. nesil savaş uçaklarına adaptasyonunu kolaylaştıran ileri seviye bir eğitim sunuyor. Uçağın maksimum hızı 1.4 Mach’a ulaşabiliyor ve 45.000 feet (yaklaşık 13.7 km) yüksekliğe tırmanabiliyor. Gelişmiş aviyonik sistemleri, modern cam kokpiti ve kaska monteli nişangah kabiliyeti, pilotlara zorlu görevlerde bile yüksek durumsal farkındalık sağlıyor.

