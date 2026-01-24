Apple’ın gelecek nesil amiral gemisi modelleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Özellikle ekran tarafında beklenen yenilikler, teknoloji dünyasının gündeminde. Peki, merakla beklenen iPhone 18 Pro modelinin ekranı nasıl bir tasarıma sahip olacak?

iPhone 18 Pro için Dynamic Island küçülüyor

Gelen son sızıntılara göre, iPhone 18 Pro modelindeki en dikkat çekici değişikliklerden biri Dynamic Island üzerinde olacak. Daha önce çentiğin tamamen kalkacağı ya da delik çentik formuna geçeceği gibi farklı iddialar ortaya atılmıştı. Ancak güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, bu tartışmalara son noktayı koyacak yeni bilgiler paylaştı.

Ice Universe’in iddiasına göre, Apple iPhone 18 Pro modelinde hap şeklindeki tasarımı koruyacak ancak boyutunu önemli ölçüde küçültecek. Paylaşılan bilgilere göre, mevcut modellerde 20,76 mm genişliğinde olan Dynamic Island, yeni seride 13,49 mm’ye düşürülecek. Bu da yaklaşık olarak %35’lik bir küçülme anlamına geliyor.

Bu küçülme, kullanıcılara daha fazla kullanılabilir ekran alanı sunacak. Özellikle tam ekran video izlerken veya oyun oynarken daha kesintisiz bir deneyim sağlayacağı tahmin ediliyor. iPhone 18 Pro ile birlikte gelmesi beklenen bu tasarım değişikliği, Apple’ın Face ID ve ön kamera sensörlerini daha küçük bir alana sığdırma konusundaki başarısını ortaya koyuyor.

Değişiklik sadece Pro modellere özel olabilir

Sızıntılar, küçültülmüş Dynamic Island tasarımının sadece iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine özel olacağını gösteriyor. Standart iPhone 18 ve olası bir iPhone Air 2 modelinin ise mevcut boyutlardaki Dynamic Island ile yola devam edeceği iddia ediliyor. Bu durum, Apple’ın Pro modelleri standart modellerden ayırma stratejisinin devam ettiğini gösteriyor.

Apple, iPhone 14 Pro serisiyle birlikte çentiğin yerini alan Dynamic Island özelliğini tanıtmıştı. Başlangıçta kullanıcıları ikiye bölen bu tasarım, zamanla iOS entegrasyonu sayesinde bildirimler ve canlı etkinlikler için işlevsel bir arayüze dönüştü. Şimdi ise bu alanın küçülmesi, hem estetik hem de işlevsellik açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

İlginizi Çekebilir: Çin’de en çok satan telefon markası Apple oldu! Huawei ve Oppo’nun gözü yaşlı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 18 Pro modelinde daha küçük bir Dynamic Island görmek ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!