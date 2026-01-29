Apple, teknoloji gündemini şaşırtan bir hamleyle, yıllardır büyük bir güncelleme almayan eski iPhone ve iPad modelleri için yeni bir yazılım paketi yayınladı. Şirketin bu sürpriz adımı, özellikle iOS 12 işletim sisteminde kalmış cihazlar için hayati bir öneme sahip. Peki, bu güncelleme eski cihaz sahipleri için tam olarak ne anlama geliyor ve neden iOS 12 için bu kadar kritik?

iOS 12 için hayati sertifika güncellemesi geldi

Apple tarafından yayınlanan iOS 12.5.8 ve iPadOS 12.5.8 sürümleri, kullanıcılara yeni özellikler veya görsel değişiklikler sunmuyor. Bu Apple güncelleme hamlesinin tek ve en önemli amacı, Ocak 2027’de süresi dolacak olan kritik bir güvenlik sertifikasını yenilemek. Bu sertifika, iMessage ve FaceTime gibi temel iletişim servislerinin yanı sıra, cihazın ilk kurulumu veya sıfırlama sonrası yeniden etkinleştirilmesi için zorunlu.

Eğer bu sertifika güncellenmezse, belirtilen tarihten sonra bu cihazlarda Apple’ın temel servisleri kullanılamaz hale gelebilir. Bu durum, özellikle iOS 12 sürümünde kalmış milyonlarca cihazın temel işlevlerini yitirmesi anlamına gelirdi. Apple, yayın notlarında durumu oldukça net bir şekilde açıklıyor.

Bu güncelleme, iMessage, FaceTime gibi özelliklerin ve cihaz aktivasyonunun Ocak 2027’den sonra da çalışmaya devam etmesi için gereken sertifikayı uzatıyor.

Güncellemeyi alan eski iPhone ve iPad modelleri

Bu önemli güncelleme, iOS 13 ve daha yeni sürümleri donanımsal olarak desteklemeyen cihazlar için yayınlandı. Eğer siz veya bir yakınınız hala bu modellerden birini kullanıyorsa, güncellemeyi mutlaka yapması gerekiyor. İşte o eski iPhone ve iPad modellerinin tam listesi:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad Air (1. nesil)

iPad mini 2

iPad mini 3

iPod touch (6. nesil)

Bu cihazlar için en son sistem güncellemesi 23 Ocak 2023’te yayınlanmıştı. Aradan geçen uzun bir sürenin ardından gelen bu yeni paket, Apple’ın eski ürünlerine olan desteğini ve kullanıcı güvenliğini ne kadar ciddiye aldığını bir kez daha gösteriyor. Sertifikaların süresinin dolmasına henüz zaman olsa da, bu güncellemeyi yüklemek, iOS 12 tabanlı cihazınızın ilerleyen yıllarda sorunsuz çalışmasını garanti altına alacaktır.

Güncellemeyi yüklemek için cihazınızda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsüne gidebilirsiniz. Cihazınızın şarja takılı ve bir Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olmanız, güncelleme sürecini sorunsuz tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Bu adım, iOS 12 kullanıcıları için bir tercih değil, adeta bir zorunluluk olarak görülebilir.

