Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2025’in son çeyreğinde 13.8 milyar dolarlık rekor bir işletme kârı elde ettiğini duyurdu. Özellikle bellek pazarındaki toparlanmanın etkisiyle gelen bu başarıya rağmen, şirketin zirvesinden şaşırtıcı bir uyarı geldi. Peki, bu rekor kâr tablosu neden Samsung yönetimi için bir zafer değil de bir alarm olarak görülüyor?

Samsung için ‘son şans’ uyarısı: Rehavete yer yok

Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong, yaklaşık 2.000 üst düzey yöneticiyle yaptığı toplantıda, elde edilen bu finansal başarının bir rehavete yol açmaması gerektiğini sert bir dille ifade etti. Kısa vadeli kazanımlara odaklanmak yerine, şirketin teknolojik üstünlüğünü yeniden tesis edecek kalıcı adımlar atılması gerektiğini belirtti. Lee, bu dönemi şirketin rekabet gücünü geri kazanmak için ‘son şans’ olarak nitelendirdi.

Toplantıda, babası ve şirketin efsanevi lideri Lee Kun-hee’nin 2007’de ortaya attığı ‘sandviç krizi’ teorisine de atıfta bulunuldu. Bu teori, Güney Kore ekonomisinin teknolojik olarak ilerideki Japonya ile hızla yükselen Çin arasında sıkışıp kalma riskini ifade ediyordu. Lee Jae-yong, bu uyarının bugün de geçerli olduğunu ve şirketin ‘ya hep ya hiç’ zihniyetiyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Kârın kaynağı bellek, endişenin kaynağı döküm

Şirketin elde ettiği rekor kârın arkasındaki ana itici güç, DRAM ve NAND flaş bellek pazarındaki kriz ve artan talep oldu. Ancak bu durum, şirketin diğer alanlardaki, özellikle yarı iletken döküm (foundry) işindeki zorluklarını gizlemiyor. Bellek piyasasındaki olumlu hava geçici bir rahatlama sağlasa da asıl endişe, TSMC gibi dev rakiplerin domine ettiği yonga üretimi alanında yaşanıyor.

Samsung yarı iletken bölümü, 2023 yılında büyük bir gerileme yaşamıştı. Şirket, bu alandaki kanamayı durdurmak için önemli adımlar atıyor. Yarı iletken döküm tesislerinin çalışma oranı yüzde 50’den yüzde 60’a yükseltilirken, çeyrek başına 1.36 milyar doları bulan zararlar da 680 milyon dolar seviyesine çekildi. Ancak bu iyileşme, TSMC ile rekabet edebilmek için yeterli görülmüyor.

Teknoloji devi, 2nm GAA (Gate-All-Around) üretim sürecini hızlandırarak ve Tesla gibi önemli müşterilerle anlaşmalar yaparak bu alanda yeniden söz sahibi olmayı hedefliyor. Şirketin ana hedefi, Samsung döküm işini 2027 yılına kadar kârlı hale getirmek. Başkan Lee’nin uyarısı da tam olarak bu kritik hedefe ulaşma yolunda atılacak adımların aciliyetini ortaya koyuyor.

