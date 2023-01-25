Telefon teknolojileri için son zamanda büyük sıçramalar görmeye başladık. Daha LPDDR5 RAM yeni diyebilecekken bugün ilginç bir şekilde LPDDR5T RAM teknolojisi tanıtıldı. SK hynix, LPDDR5T DRAM’in geliştirildiğini duyurdu. Bunun dünyanın en hızlı mobil DRAM’i olduğu iddia ediliyor.

Yen teknolojinin sonunda yer alan “T” harfi tahmin edebileceğiniz gibi “Turbo” anlamına geliyor. DRAM, 8,5 GB/s sağlayan önceki nesil LPDDR5X’ten %13 daha hızlı olan 9,6 GB/s‘lik bir veri hızında çalışabiliyor. Bu daha yeni nesil bir DRAM değil; daha ziyade SK Hynix’in mevcut LPDDR5X teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olacak.

SK hynix, sektörde HKMG (High-K Metal Gate) sürecini LPDDR5T DRAM’e dahil eden ilk şirket konumunda yer almayı bu sayede başarıyor. Bellek bu işlem sonucunda daha az güç tüketecek ve daha hızlı performans gösterecek. SK hynix, LPDDR5T’nin yapay zeka (AI), makine öğrenimi ve artırılmış ve sanal gerçeklik (AR/VR) gibi akıllı telefonlar dışındaki uygulamalarda kullanılacağını tahmin ediyor.

Firma, müşterilerin zaten LPDDR5T numuneleri aldığını ve seri üretimin yılın ikinci yarısında 10nm teknolojisinin dördüncü nesli olan 1anm kullanılarak başlayacağını söyledi. Muhtemelen bu teknolojiyi ya 2023’ün sonunda tanıtılacak ya da 2024’te tanıtılacak amiral gemisi modellerinde göreceğiz.

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SK Hynix konu ile ilgili olarak; “LPDDR5T’nin geliştirilmesiyle şirket, müşterilerin ultra yüksek performanslı ürünlere olan talebini karşılamıştır. Yeni nesil yarı iletken pazarına öncülük etmek ve BT dünyasının oyun değiştiricisi olmak için teknoloji geliştirme üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.