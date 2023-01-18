Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlatılan Samsung Self Repair programı, marka tarafından gelen açıklamalara göre artık daha fazla cihaz için kullanılabilecek. Hizmet artık Galaxy S22 serisi telefonları ve bazı notebook modellerini de içeriyor. iFixit ile ortak yürütülen proje, cihazlarını bir servis merkezine götürmek yerine tamir etmek isteyen kişilere orijinal yedek parçalar sağlıyor. Ancak işi yapmak için alanda bilgi sahibi olmak gerekiyor.

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Ekran, pil, entegre parmak izi okuyuculu açma/kapama düğmesi, ön ve arka kasa, kullanım kılavuzları ile birlikte Güney Koreli dev tarafından sağlanan bileşenlerden bazıları olarak yer alıyor. Galaxy S22’nin onarımı için iFixit ayrıca ekran, şarj bağlantı noktaları ve arka cam gibi öğeleri de sağlayacak.

Self Repair programı beklentilerimizi aştı ve yankılanan bir mesaj duyduk. İnsanlar daha fazla model istiyor. Özellikle kurumsal müşteriler bize PC çözümlerine ihtiyaç duyduklarını söylediler diyen Samsung’un ABD’deki müşteri hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Mark Williams, genişlemeyi gerekçelendirdi.

İçindekiler Hedeflenen cihazlar

Hedeflenen cihazlar

Samsung’un Self Repair programının genişletilmesiyle, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra telefon sahipleri artık resmi markalı parçaları kullanarak evde de onarım yapabilecek. Aynı durum Galaxy Book Pro 15 inç ve Galaxy Book Pro 360 15 inç dizüstü bilgisayar sahipleri için de geçerli.

Hizmet daha önce yalnızca Galaxy S20 ve Galaxy S21 serisi akıllı telefonlar ve Galaxy Tab S7 Plus tablet için sunuluyordu. Big Tech’e göre bu program, kullanıcıların cihazlarından daha uzun süre yararlanmalarını sağlamanın yanı sıra daha sürdürülebilir bir yaşama da katkıda bulunuyor.

Galaxy S22 ve Galaxy Book Pro dizüstü bilgisayarlar için Self Repair kitleri, parça türüne göre değişen fiyatlarla ABD’de satışa sunuldu.