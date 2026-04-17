Motorola akıllı telefon pazarındaki iddiasını yeni bir amiral gemisi katili modelle sürdürmeye hazırlanıyor. Bir süredir sızıntılarla anılan Motorola Edge 70 Pro, şimdi de performans testlerinde görüntülendi. Cihazın paylaşılan detayları hem donanım gücü hem de yazılım tarafındaki yenilikler hakkında önemli ipuçları sağlıyor. Peki, yeni nesil Motorola modeli kullanıcılara neler vadediyor?

Motorola Edge 70 Pro performans testi sonuçları ve donanım detayları

Benchmark platformu Geekbench üzerinde listelenen Motorola Edge 70 Pro, MediaTek imzalı yeni bir yonga setinden güç alıyor. Sekiz çekirdekli bu işlemcinin sızıntılara göre Dimensity 8500 olduğu tahmin ediliyor. Test sonuçlarına göre telefon, tekli çekirdekte 1.727, çoklu çekirdekte ise 6.563 puan elde etmeyi başarıyor. Bu değerler cihazın orta-üst segmentte oldukça rekabetçi bir konumda yer alacağını gösteriyor.

İşlemci mimarisi incelendiğinde oldukça ilginç bir çekirdek dizilimi göze çarpıyor. Cihazda 3.4GHz hızına ulaşan bir ana performans çekirdeği yer alıyor. Diğer çekirdekler ise 3.2GHz ve 2.2GHz hızlarında çalışarak verimlilik ve güç dengesini sağlıyor. Grafik tarafında ise Motorola Edge 70 Pro modeline Mali-G720 MC8 birimi eşlik ediyor. 12GB RAM kapasitesi ise çoklu görevlerde akıcı bir deneyim vadediyor.

Teknik özellikler özeti

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

Bellek (RAM): 12GB

İşletim Sistemi: Android 16

Grafik Birimi (GPU): Mali-G720 MC8

Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

Şarj Hızı: 90W hızlı şarj

Tasarım çizgileri ve batarya performansı

Flipkart üzerinde kısa süreliğine yayına giren bir ön gösterim sayfası, Motorola Edge 70 Pro modelinin estetik yapısını ele veriyor. Motorola tasarımıyla özdeşleşen kavisli ekran yapısı bu modelde de yerini koruyor. Ekranın merkezinde konumlanan delikli kamera yapısı ve HDR10+ sertifikası görsel deneyimi üst seviyeye taşıyor. Arka tarafta ise kare formunda bir modül içine yerleşen üçlü kamera sistemi bizleri karşılıyor.

Cihazın dış görünüşünde farklı malzeme seçeneklerinin sunulması bekleniyor. Sızıntılar kumaş dokulu mavi, saten yeşil ve mermer desenli beyaz renk seçeneklerini işaret ediyor. Bu çeşitlilik kullanıcıların tarzına uygun seçim yapabilmesine olanak tanıyor. Modern tasarım çizgileriyle birleşen bu renkler, Motorola Edge 70 Pro modeline premium bir hava katıyor.

Teknik sızıntılar arasındaki en dikkat çekici detay ise batarya tarafında karşımıza çıkıyor. 6.500 mAh kapasiteli devasa batarya, günümüz standartlarının üzerinde bir kullanım ömrü vadediyor. 90W hızlı şarj desteği ise bu büyük kapasitenin kısa sürede dolmasını sağlıyor. USB-C üzerinden gerçekleşen bu enerji transferi, yoğun kullanıcılar için gün boyu kesintisiz bir deneyim anlamına geliyor.

Yazılım tarafında ise cihazın kutudan doğrudan Android 16 ile çıkacağı iddia ediliyor. Bu durum Motorola Edge 70 Pro kullanıcılarının en güncel işletim sistemi özelliklerine ilk günden erişebileceğini gösteriyor. Uzun süreli güncelleme desteğiyle birleşen bu güçlü donanım, telefonu uzun ömürlü bir yatırım haline getiriyor. Henüz resmi bir tanıtım tarihi açıklanmasa da cihazın çok yakında Hindistan pazarından başlayarak küresel pazarlara gelmesi bekleniyor.

