Teknoloji dünyasında uzun süredir devam eden kesintisiz büyüme dönemi, son verilerle birlikte yerini durgunluğa bıraktı. IDC tarafından hazırlanan yeni pazar raporu, küresel ölçekte sevkiyatların yıllık bazda gerilediğini ortaya koyuyor. Özellikle maliyet artışları ve tedarik zincirindeki aksamalar, markaları zorlu bir sınavla karşı karşıya getiriyor. Peki, bu zorlu ekonomik tabloda hangi teknoloji devleri ayakta kalmayı başarıyor?

Küresel akıllı telefon pazarında daralma sinyalleri

Piyasa analizleri, akıllı telefon sektörünün son iki buçuk yıldır sürdürdüğü büyüme trendinin sona erdiğini gösteriyor. IDC tahminlerine göre dünya genelindeki sevkiyatlar, geçen yılın aynı dönemine göre %4,1 oranında bir gerileme yaşıyor. Bu düşüşün temelinde yatan en büyük etken, bellek gibi kritik bileşenlerin fiyatlarında yaşanan astronomik artışlar olarak göze çarpıyor.

Tedarik zincirindeki kısıtlamalar, telefon pazarı genelinde üretim adetlerini doğrudan aşağı çekiyor. Bellek fiyatlarının bazı bölgelerde %100’ün üzerinde artması, markaların bu ek maliyetleri son kullanıcıya yansıtmasına yol açıyor. Gelişmekte olan pazarlarda cihaz fiyatlarının %50’ye varan oranlarda yükselmesi, akılı telefon satışları üzerinde büyük baskı oluşturuyor.

Apple ve Samsung gibi premium segmentte güçlü olan oyuncular, bu süreçte farklı bir strateji izleyerek öne çıkıyor. Güney Koreli dev Samsung, sevkiyatlarını yıllık bazda %3,6 oranında artırırken, Apple kanadında bu oran %3,3 seviyesinde seyrediyor. Üst segment cihazlardaki kâr marjı, bu şirketlerin maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmadan absorbe etmesine olanak tanıyor.

Ancak Samsung tarafında geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir fiyat güncellemesi yaşandı. Şirket, Galaxy S25 Edge ve Galaxy S25 FE gibi modellerin başlangıç fiyatlarını sabit tutsa da yüksek depolama seçeneklerinde 40 ile 80 dolar arasında bir artışa gitti. Bu durum, akıllı telefon alıcılarının tercihlerini etkilerken Apple cephesinin elini biraz daha güçlendiriyor.

Analistler, Apple markasının kâr marjından ödün vererek pazar payını korumayı ve büyütmeyi hedeflediğini belirtiyor. Diğer üreticiler fiyat artışlarına mecbur kalırken, iPhone fiyatlarının sabit kalması tüketiciler için çekici bir alternatif yaratıyor. Bu durum, akıllı telefon pazarının geri kalanı gerilerken teknoloji devinin büyümesini sürdürmesini sağlıyor.

Sektördeki bu dinamik yapı, telefon alıcılarının tercihlerini de doğrudan etkiliyor. Bellek tedariğindeki sıkıntıların önümüzdeki dönemde daha da derinleşmesi bekleniyor. Eğer mevcut tablo devam ederse, fiyatlarını sabit tutmayı başaran tek büyük üretici olarak Apple’ın rakipleriyle arasındaki farkı açması muhtemel görünüyor.

Pazar analiz firmalarının farklı metrikler kullanması nedeniyle rakamlarda küçük sapmalar görülebiliyor. Ancak genel eğilim, akıllı telefon sektörünün ciddi bir maliyet sınavından geçtiğini doğruluyor. Markaların bu zorlu süreci nasıl yöneteceği, önümüzdeki yılların pazar liderlerini belirleme potansiyeli taşıyor.

Bileşen maliyeti nedir?

Bir elektronik cihazın üretimi için gereken işlemci, ekran ve bellek gibi parçaların toplam tedarik tutarını ifade eder. Bu maliyetler arttığında markalar ya kendi kârlarından vazgeçer ya da bu artışı ürünün satış fiyatına ekleyerek tüketiciye yansıtır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Artan fiyatlar karşısında yeni bir telefon alırken markanın fiyat politikası kararınızı ne kadar etkiliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!