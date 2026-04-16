Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, enerji ekosistemini güçlendirecek yeni adımlar atmaya devam ediyor. Şirketin yüksek hızlı şarj ağı olan Trugo, kullanıcı deneyimini pratikleştiren yeni bir özelliği devreye aldı. Bu gelişme ile beraber elektrikli araç sahipleri için şarj süreçleri çok daha hızlı bir hale geliyor. Peki, sürücülerin hayatını kolaylaştıracak bu yeni sistem neler sunuyor?

Trugo istasyonlarında Autocharge dönemi ve detaylar

Trugo istasyonlarında kullanıma sunulan Autocharge özelliği, temelde mobil uygulama kullanım gereksinimini ortadan kaldırıyor. İstasyona gelen kullanıcılar, şarj portunu araçlarına bağladıkları anda sistem aracı otomatik olarak tanıyor. Bu sayede herhangi bir dijital onay mekanizmasına gerek kalmadan enerji aktarımı başlıyor.

Klasik yöntemlerde sürücülerin bir şarj istasyonu üzerinde işlem yapabilmesi için mobil uygulamaya girmesi veya karekod okutması gerekiyordu. Togg tarafından hayata geçirilen bu yenilik, “tak ve şarj et” mantığıyla süreci fiziksel bir kolaylığa dönüştürüyor. Kullanıcılar vakit kaybetmeden araçlarının dolum işlemini gerçekleştirebiliyor.

Bu teknoloji, özellikle yoğun istasyonlarda veya telefonun çekmediği kapalı otopark gibi alanlarda büyük bir avantaj sağlıyor. Aracın sistemle doğrudan haberleşmesi, güvenlik ve hız açısından da kullanıcıya konfor sunuyor. Trugo ağı genelinde yaygınlaşan bu özellik, yerli ekosistemin dijitalleşme vizyonunu destekliyor.

Autocharge nasıl etkinleştirilir ve hangi araçlarda çalışır?

Bu kolaylıktan yararlanmak isteyen kullanıcıların öncelikle Trugo mobil uygulamasını güncel tutmaları gerekiyor. Uygulama içerisinde yer alan “Araçlarım” menüsü altındaki Autocharge seçeneğinin aktif edilmesi süreci başlatıyor. Bu onay bir kez verildikten sonra, sonraki tüm şarjlarda sistem aracınızı otomatik olarak tanımaya başlıyor.

Yazılım güncelliği bu özelliğin stabil çalışması için kritik bir nokta olarak öne çıkıyor. T10X sahiplerinin araçlarında en az 1.7.2 yazılım sürümünün yüklü olması şartı aranıyor. Yeni nesil T10F modelinde ise 2.0 yazılımına sahip olan tüm araçlar bu konforlu şarj yönteminden doğrudan faydalanabiliyor.

Küresel standartlarda Tesla’nın Supercharger ağında gördüğümüz bu teknoloji, artık Türkiye’nin 81 iline yayılan şarj ağında da standart haline geliyor. Kullanıcı odaklı bir yaklaşım sergileyen şirket, donanımsal altyapıyı yazılımsal çözümlerle birleştirerek elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir kılıyor.

Autocharge nedir?

Autocharge, elektrikli bir aracın şarj ünitesine bağlandığında şasi numarası (VIN) üzerinden sistem tarafından otomatik olarak tanınmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde sürücüler herhangi bir uygulama, kart veya şifre kullanmadan şarj işlemini başlatabilir ve ödeme işlemlerini kayıtlı hesapları üzerinden gerçekleştirebilir.

İlginizi Çekebilir: Togg Trugo ile Togg şarj istasyonu konusunda sevindiren gelişme!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şarj istasyonlarında uygulama kullanma zorunluluğunun kalkması elektrikli araç kullanımını ne kadar kolaylaştırır? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!