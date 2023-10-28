International Data Corporation (IDC) tarafından sunulan Dünya Genelinde Üçüncü Çeyrek Akıllı Telefon Sevkiyatı Raporu’na göre, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde dünya genelinde akıllı telefon sevkiyatları, %0,1’lik küçük bir düşüşle toplamda 302,8 milyon adede ulaştı.

Ekonomik belirsizliklerin, düşük talebin, enflasyonun ve jeopolitik gerginliklerin hüküm sürdüğü bir dönemde, bazı üreticiler, global akıllı telefon sevkiyatlarında önceki çeyrekte görülen %7,8’lik yıllık düşüşün ardından sevkiyatlarını dikkatli bir şekilde artırma yoluna gidiyor.

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Özellikle Çin dışındaki bölgelerde, Apple, Huawei’nin rekabeti ve tüketicilerin daha seçici alım kararları almasına etki eden ekonomik belirsizliklere rağmen büyüme kaydediyor.

Çin ise, 3. çeyrekte akıllı telefon satışlarında yıllık %6,3’lük bir düşüş yaşadı. Bu, art arda onuncu çeyrekte de bir düşüş anlamına geliyor. Genç işsizlik, emlak krizi ve deflasyon gibi faktörler, Çin’deki tüketici harcamalarını ve makroekonomik koşulları önemli ölçüde etkiliyor.

Avrupa, Japonya ve ABD’deki sevkiyatlar sırasıyla %8,6, %5,3 ve %1,1 oranında azaldı. Ancak Orta Doğu ve Afrika, Latin Amerika ve Asya/Pasifik (Japonya ve Çin hariç) gibi gelişmekte olan pazarlarda sırasıyla %18,1, %8,2 ve %1,3’lük sevkiyat artışı yaşandı.

IDC’nin Mobilite ve Tüketici Cihaz Takipçileri Araştırma Direktörü Nabila Popal, Xiaomi ve Transsion gibi üreticilerin, gelişmekte olan pazarlarda akıllı telefon sevkiyatlarını artırdığını ve bu durumun olumlu bir eğilimi işaret ettiğini belirtti. Ancak, düşük talep nedeniyle stok yönetiminin önemli olduğunu vurguladı.

IDC Araştırma Direktörü Anthony Scarsella şunları söyledi;