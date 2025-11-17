Son günlerde sosyal medyada dolaşan bir paylaşım, iPhone 17 kullanıcılarını tedirgin etti. Peki bu viral iddialar ne kadar doğru? iPhone 17 gerçekten belirli temizleme yöntemlerine karşı savunmasız mı, yoksa tamamen yanlış yönlendirilmiş bir söylentiyle mi karşı karşıyayız? İlk paylaşımların hızla yayılmasıyla konu kısa sürede tartışma yarattı.

iPhone 17 serisi gerçekten soyuluyor mu?

Ortaya çıkan iddiaların merkezinde, bir X kullanıcısının “Don’t wipe your iPhone 17 PM with alcohol wipes, I repeat never!!” açıklaması vardı. Paylaşıma eklenen fotoğraflarda telefonun kasasında ciddi boya aşınmaları görülüyordu. Bu nedenle içerik ilk bakışta birçok kişiyi inandırdı.

Ancak topluluk notları devreye girince tablo değişti; diğer kullanıcılar fotoğrafların manipüle edilmiş olabileceğini ve bilgisayar üzerinden oynanmış olabileceğini belirtti. Yani şu anda elimizde yalnızca bir iddia bulunuyor, doğruluğu resmi olarak teyit edilmiş değil.

Türkiye’de benzer haberler hızla yayıldığı için kullanıcıların temkinli yaklaşmasında fayda var. Özellikle yeni nesil iPhone modellerinden alüminyum kasadan ötürü şikayet eden ve sorun yaşadığını belirten diğer kullanıcıları göz ardı edemeyiz ancak bu haberin biraz şüpheli durduğu ise bariz. Bu nedenle uzmanlar da bu tip viral paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, yalnızca etkileşim almak amacıyla hazırlanmış olabileceğini belirtiyor.

Diğer yandan Apple’ın temizlik yönergeleri her zaman olduğu gibi net: Cihazlar alkol bazlı mendillerle silinebilir ancak aşındırıcı kimyasallar kullanılmaması, yüzeyin uzun süre ıslak bırakılmaması öneriliyor. Bu nedenle 17 Pro Max için de aynı kurallar geçerli. Yalnızca tek bir sosyal medya paylaşımına bakarak cihazın kaplama kalitesi hakkında kesin hüküm vermek doğru değil.

Elbette görsellerin “tamamen sahte” olduğu netleşmiş değil; yalnızca geniş bir kullanıcı kitlesi bunun gerçek olamayacak kadar abartılı olduğunu söylüyor. Bu yüzden 17 Pro Max sahiplerinin Apple’ın resmi yönergelerine uyarak temizlik yapmaları her zaman daha güvenli bir seçenek olacaktır. Sonuçta internetteki her iddianın doğruluğu teyit edilmeden hareket etmek, yanlış yönlendirilmelere kapı aralayabilir.

