Üç yıl önce, Apple, iPhone ve iPad’lerin Wi-Fi adreslerini gizlemek amacıyla özel bir gizlilik özelliği sunmuştu. Ancak geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 17.1 güncellemesi ile beraber, bu özelliğin tam olarak çalışmadığı ortaya çıktı. Apple’ın bu özelliği tanıttığında, Wi-Fi adreslerinin gizleneceği ve her SSID için farklı olacak özel adreslerle değiştirileceği söylendi. Ancak Apple cihazları, bu özelliğin açıklandığı gibi çalışmamış gibi görünüyor ve gerçek Wi-Fi adreslerini ağdaki diğer cihazlara açıkça göstermeye devam ediyor. Daha doğrusu “ediyordu”, çünkü Apple son güncelleme ile bu açığı kapatmış gibi görünüyor.

iOS 17.1 ile iPhone Güvenlik Açığı Kapatıldı

Bu sorun, Wi-Fi ağlarındaki MAC adreslerinin (Medya Erişim Kontrol adresi) izleme amacıyla kullanılabilmesi nedeniyle ortaya çıkıyor. Zorunlu olarak, bu MAC adresi ağındaki cihazları izlemek için kullanılıyor. Bu, özellikle açık Wi-Fi ağlarında kullanıcıların takibini yapmak için kullanılabilir. Apple’ın bu özelliği geliştirmeye çalışmasına rağmen, iOS cihazlarının bu tür izlemeyi tamamen engelleyemediği ortaya çıktı.

Apple, 2020 yılında iOS 14 ile özel Wi-Fi adresleri özelliğini tanıttı. Bu, cihazların her SSID için farklı bir özel Wi-Fi adresi kullanmasını sağladı. Ancak, iOS 17.1 güncellemesinin yayınlanmasıyla beraber bu özelliğim tam olarak tasarlandığı gibi çalışmadığı ortaya çıktı. Bu açık, iOS 17.1 sürümünden Eylül 2020’de yayınlanan iOS 14’e kadar olan tüm iOS sürümlerini etkiledi.

Apple’ın bu hatanın neden bu kadar uzun süre fark edilmediğini açıklamadığı belirtiliyor. Ancak şirket, düzeltmeyi hızla uyguladı ve kullanıcıları iOS 17.1 sürümüne yükseltmeleri konusunda uyardı. Bu güncelleme, Wi-Fi ağlarında izlenmeyi engelliyor.

Çoğu kullanıcı için bu sorunun büyük bir tehdit oluşturmadığını söyleyebiliriz, ancak gizliliklerini önemseyen kişiler için bu durum ciddi bir endişe kaynağı olabilir. Apple, bu hatanın neden bu kadar uzun süre fark edilmediğini açıklamasa da, düzeltme konusundaki hızlı tepkisi olumlu karşılanıyor.

Apple, iPhone için AirDrop, StandBy ve Apple Music’e daha fazla özellik ve birkaç önemli hata düzeltmesi getiren iOS 17.1’i yayınladı. Yazılım güncellemesi iOS 17‘yi çalıştırabilen iPhone’lardaki tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir. iOS 17.1 güncellemesi birçok yenilik ve hata düzeltmesi ile beraber geldi.

iPhone güvenlik açığı aslında pek sık duyduğumuz bir şey değil, zira Apple iPhone güvenlik açığı konusunda oldukça hassas davranıyor. Fakat bu açığın neden bu kadar uzun süre kapatılamadığı merak konusu olmuş durumda.

iOS 17.1 ile Gelen Yenilikler Neler?

iOS 17.1 güncellemesinde birçok yenilik bulunuyor. Zaten daha önceki beta sürümlerinde birçok yeniliği görmüştük. Apple cephesi bütün bu yenilikleri yeni güncellemenin sürüm notlarında bizlerle paylaşmış durumda.

AirDrop

AirDrop menzilinden çıktığınızda içerik internet üzerinden aktarılmaya devam eder

StandBy

Ekranın ne zaman kapanacağını kontrol etmek için yeni seçenekler eklendi (iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max)

Müzik

Favoriler şarkıları, albümleri ve çalma listelerini içerecek şekilde genişletildi ve favorilerinizi kitaplıkta görüntülemek için filtreleyebilirsiniz.

Yeni kapak resmi koleksiyonu, çalma listenizdeki müziği yansıtmak için renk değiştiren tasarımlar sunuyor.

Şarkı önerileri her çalma listesinin altında görünür ve çalma listenizin havasına uygun müzik eklemeyi kolaylaştırır.

Bu güncelleme ayrıca aşağıdaki iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de içeriyor:

Kilit Ekranında Fotoğraf Karıştırma ile kullanmak için belirli bir albüm seçme seçeneği

Matter kilitleri için ev anahtarı desteği

Cihazlar arasında senkronize edilen Ekran Süresi ayarlarının güvenilirliği artırıldı

Bir Apple Watch’u aktarırken veya ilk kez eşleştirirken Önemli Konum gizlilik ayarının sıfırlanmasına neden olabilen bir sorunu düzeltir

Başka bir çağrıdayken gelen arayanların adlarının görünmemesine neden olan bir sorunu çözer

Özel ve satın alınan zil seslerinin metin tonunuz için seçenek olarak görünmemesine neden olan bir sorunu giderir

Klavyenin daha az yanıt vermesine neden olabilecek bir sorunu giderir

Çarpışma algılama optimizasyonları (tüm iPhone 14 ve iPhone 15 modelleri)

Görüntü kalıcılığına neden olabilecek bir sorunu düzeltir

iOS 17.1 genelde iPhone 14 ve iPhone 15 serisi odaklı yeniliklere sahip olsa da, uyumlu tüm cihazların güncellemeyi aldığını görüyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni güncelleme nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!