Apple
Teknoloji devleri kimlerin omuzlarında yükseliyor?
Teknoloji devleri 2020 yılına ABD mahkemelerinde kabul edilen bir davanın muhatapları olarak girdi. Google, Apple, Microsoft, Dell ve Tesla başta olmak üzere birçok şirkete karşı, Kongolu 13 aile çocuk işçi kullanılması, bu çocuk işçilerin ölmesi veya yaralanması, çocuk işçi çalıştırılmasına göz yumulması gibi savlarla dava açtı. Davada Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki kobalt madenlerinde çocuk işçilerin çalıştırıldığı, birçoğunun maden tünellerinde hayatını kaybettiği ve insanlık dışı çalışma koşullarında, insanlık dışı ücretler karşılığında emek sömürüsü yapıldığı iddia ediliyor.
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Neden kobalt, neden Kongo, neden çocuk işçi?
Adı geçen teknoloji şirketleri başta olmak üzere ürünlerinde lityum-iyon piller kullanan pek çok firma için kobalt en önemli ihtiyaçlar arasında sayılabilir. Kobalt, akıllı telefonlardan tabletlere, dizüstü bilgisayarlardan elektrikli araçlara kadar, gezegendeki her lityum iyon şarj edilebilir pilde bulunur. Davada, kobaltı kendileri açısından en uygun şekilde temin etmek için bu şirketlerin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki düzensiz maden çıkarma sisteminden faydalandıklarını ve bozuk sistemin aynı şekilde devamı için destek sağladıkları söyleniyor.
Uzun yıllardır bu bölgedeki maden sahalarında çocuk işçilerin çalıştırıldığı, tüm çalışanların yüksek teknoloji ürünleri için büyük hayati risk altında çalıştığı bilinen bir gerçek olarak ortada duruyor.
Davacılar çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, ölümler, yaralanmalar, vadedilen ücretlerin ödenmemesi, fiziksel ve zihinsel ıztırap gibi başlıklar için tazminat talep etmektedir. Ayrıca maden sahasındaki çevresel etkinin giderilmesi için bir fon oluşturulması istenmektedir.
Dünya kobalt kaynağının %60’ına ev sahipliği yapan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde madenlerde en az 35.000 çocuk işçi çalışıyor. Yetişkin çalışanlar da günde yalnızca 2 dolar karşılığında çalışmak durumunda bırakılıyor. Bu konuda ayrıntılı veri edinmek isteyenler modern kölelik uzmanı Siddharth Kara’nın The Guardian‘da yayınlanan ilgili makalesine bakabilir.
Teknoloji devleri sorumlu tutulabilir mi?
Teknoloji devleri tüm bu bahse konu durumlardan kendilerinin sorumlu olmadığı iddiasında ısrar ediyor. Fakat Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne göre dünyanın herhangi bir bölgesinde faaliyet gösteren tüm şirketler insan haklarına saygı göstermek zorundadır. Hatta faaliyet gösterilen bölgedeki devlet yükümlülüklerini yerine getirmemiş –yani ilgili örnekte Demokratik Kongo Cumhuriyeti insan onuruna yakışan çalışma şartlarını sağlamamış ya da zorunlu tutmamış – olsa dahi şirketlerin sorumluluğu devam eder.
Bu şirketlerin bir diğer argümanı ise Kongo’daki insan hakları ihlallerinin sorumluluğunun Çinli tedarikçilerde olduğu söylemidir. Şirketlerin uzakta olması ve tedarik zincirlerinde birkaç katman ile ayrılması, kobalt ve diğer madenleri çıkaranlara kötü niyetli ve haksız muamele konusunda, o şirketlerin sorumluluğunu ortadan kaldıramaz.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden kobalt tedarik eden şirketler, ülkenin bazı bölgelerinde madenin çıkarıldığı korkunç koşulların kesinlikle farkındadırlar. Uluslararası Af Örgütü raporlarının yanı sıra, bölgedeki kobalt madenciliği ile bağlantılı iş gücü ihlalleri, insan hakları grupları ve dünyadaki medya kuruluşları tarafından geniş çapta belgelenmiştir. Bununla birlikte, büyük elektronik ve otomobil markaları tedarik zincirlerinde çocuk işçiliğine tolerans göstermediklerini söylemlerinde sıkça belirtirken, insan hakları ihlallerini yeterince ele alınabilmesi için yeterli kaynak ya da zaman ayırmamış durumdadır.
Süslü sosyal sorumluluk projelerinde adlarını sıkça duyduğumuz firmaların, kendilerini var eden ve milyonlarca kişiye sattıkları ürünlerin üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan tüm insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalması hatta bu ihlalleri maliyet azaltıcı bir unsur olarak kullanması riyakarca ve vahimdir.
Apple
Apple cihazlarınızı, artık araba anahtarı olarak kullanabileceksiniz!
Apple, halihazırda gündelik hayatta kullanılan kredi kartlarını sanal ortama geçirerek, ödeme yöntemlerinde devrim niteliğinde çözümler oluşturmuştu. Cebinizde taşıdığınız, iPhone’unuz ile geçerli ödeme noktalarında telefonunuzdaki NFC sistemlerini kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz.
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Firmanın asıl amacı, bakıldığı zaman, yaşamda mevcut görevlerimizi çok daha verimli hale getirmek. İnsanlar, yıllar içinde kredi kartı, kimlik vb. gibi gerekli evrakları evlerinde bırakarak dışarı çıkıyorlar. Özellikle Amerika’da Apple cihazları bulunan kullanıcılar toplu taşıma ve kimlik kartı gibi evrakları hiç yanlarında taşımadan direkt mobil cihazlarıyla ödeme yapabiliyorlar. Aslında bunlardan dahası da var. Bir sonraki adım araba anahtarını da sanallaştırmak.
9to5Mac’in haberine göre en son yayınlanan iOS 13.4 beta sürümünde “CarKey” denen bir fonksiyon işletim sistemine dahil edilmiş. CarKey sayesinde, telefonunuzda bulunan NFC çipi ile destekli araçlarda kapıların otomatik açılması sağlanabilecek. Hatta ve hatta kullanıcılar, aracın anahtarı olmadan da otomobillerin aktif olarak çalıştırılabilmesi sağlanacak.
Bu özelliği aktive etmek için de iPhone cihazlarda bulunan Apple’ın Cüzdan (Wallet) uygulamasına gidip arabanızı eklemeniz gerekiyor. Aracınızda bulunan NFC çipine yaklaştığınız anda kurulum işlemleri başlamış oluyor. Daha önceden anahtarı uygulamaya eklediyseniz eğer, iPhone veya Apple Watch cihazlarınıza bir dokunuşla aracınızı çalıştırabiliyorsunuz.
FaceID’nin ise CarKey fonksiyonu için kullanmanız gerekmeyecek. Akbil’lerde olduğu gibi bir sistem işleyecek. Telefonunuzun şarjı bitse bile aracınızı çalıştırabileceksiniz (Az şarj bile NFC’nin çalışmasına yetiyor).
Şirketler de “CarKey”den yararlanabilecek!
Diğer bir havalı özellik ise, oluşturduğunuz dijital anahtarların Cüzdan uygulamasından paylaşılabiliyor olması. Anlık bir durumda herhangi bir şahısa veya diğer aile üyelerinize işlemleri tekrarlamadan bu yeni özelliği kullanmaları sağlanıyor. Bu demek oluyor ki cüzdanınızda birden fazla anahtar da bulunabiliyor. Büyük bir şirketiniz ve geniş bir filonuz varsa her çalışanınıza gereksiz anahtar çıkarmak yerine uygulama yoluyla araba anahtarını verebiliyorsunuz.
CarKey özelliği açıkçası kullanım itibariyle çok etkili olacağı aşikar. Firmanın ayrıca bu sistemin içerisine gömülü ehliyet lisansını ve araç ruhsatını da dahil etmesi bekleniyor. Beta sistemde mevcut olan bu fonksiyonu heyecanla bekliyoruz. Umarız ki bu sistem yakın zamanda yaygınlaşır.
Apple
Apple katlanabilir ekran patenti aldı!
Apple katlanabilir ekran furyasına katılabilir. Apple’ın almış olduğu patent, yakında çıkacak olan Galaxy Z Flip ve Motoroloa Razr’a benzer bir katlanabilir bir ekran dizaynı içermekte.
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Apple katlanabilir ekran patent başvurusu ve detayları:
Apple katlanabilir patent başvurusu Salı günü ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından yayınladı. Adı “Esnek ekrana sahip ve menteşeli elektronik aletler” olan başvuruda, esnek ekranın menteşe mekanizması ile bükülen kısımlar arasında boşluk kalacak şekilde bükülüp açılabileceğini belirtmekte.
Haber yeni ortaya çıksa da ilgili başvurunun Apple tarafından 2016 da yapıldığını belirtmemizde fayda var.
Patente bakınca mekanizmanın detayları açıkça görülmekte. Anlaşılan o ki ekranı kapalı ve açık konumdayken her zaman esnek tutacak şekilde bir sistem Apple mühendisler tarafından dizayn edilmiş. Çizimlerden de anlayacağınız üzere bir hayli kalın bir yapıya sahip olan sistemin sadece tek tarafında ekran bulunmakta. Dolayısı ile katlanınca küçülen bir iPhone, ya da iPad olabilir.
Tabi ki böyle bir patentin olması Apple‘ın böyle bir cihazı çıkarıp çıkarmayacağı hakkında tam olarak bilgi vermemekte. Başvurunun yapıldığı yılı göze alırsak geçen süre zarfında gelişen teknoloji ile bu çalışmalar rafa kalkmış olabilir. Geçen sene de Apple katlanabilir ekran patenti almış ve herhangi bir ürün tanıtmamıştı.
Analistler ise Apple’ın önümüzdeki senelerde katlanabilir bir iPad yapabileceğini tahmin ediyorlar. Apple‘dan ise henüz böyle bir işaret gelmiş değil.
Apple
Apple iCloud’a, artık Android’den erişmek çok daha kolay!
Apple, yazılım çözümlerine hem mobil taraftan hem de bilgisayar üzerinden erişim imkanı sunuyor. Fakat Apple cihazlardaki erişim kolaylığını maalesef ki Android safında göremiyoruz.
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Apple, Android tarafında iCloud verilerine ulaşmak isteyen kullanıcılarına senelerdir azap çektiriyordu. Herhangi bir mobil panel erişimi sunmayan şirket, en sonundan mobil tarafta bir düzenlemeye giderek özel bir sayfa hazırladı.
Dikey şekilde hazırlanan sayfada Fotoğraflar, Hatırlatıcılar, Notlar ve iPhone’u Bul olmak üzere dört ikon bulunuyor. Fakat bunların dışında iCloud’a kaydedilebilen Elektronik Mail, Kişiler, Takvim, iCloud Drive ve iWork suite seçenekleri burada mevcut değil.
Özellikle iOS’tan Android’e geçen kullanıcılara büyük dert yaratan, kişi aktarma derdine hala bir çözüm bulunmadı. News Landed’ın ilk olarak yazıya döktüğü haberde, Notlar panelinde hatalar bulunduğu aktarılıyor. Ayrıca, sadece bu kısıma notlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Telefondan kaydettiğiniz notlar bu kısımda gözükmüyor.
Uygulama kısmında da da toplam yedekleme oranlarını görebileceğiniz bir panel gözüküyor. 2020 yılında, böyle bir sistemin aktif edileceği bilgisi hiçbir yerde daha önce gösterilmemişti.
Kullanıcılar isterlerse iCloud’un yeni mobil servisine Chrome tarayıcı üzerinden ulaşabilirler. Hatta, telefonlarının ana ekranlarına da bu siteyi koyabilirler.
Fakat belirtmekte fayda görüyorum. iCloud’un var olan hantallığı mobil tarafta da sürmeye devam ediyor. Sitenin açılması biraz zaman alabiliyor.