Apple, akıllı telefon kullanıcılarının uzun zamandır beklediği güvenlik adımını nihayet atıyor. Yeni duyurulan özellik sayesinde, iOS 26.5 RCS şifreleme altyapısı kurularak iPhone Android mesajlaşma deneyimi çok daha güvenli hale getiriliyor. Peki, yeşil ve mavi baloncuklar arasındaki bu yeni güvenlik kalkanı nasıl çalışacak?

iOS 26.5 RCS şifreleme dönemi resmen başlıyor

Apple’ın sürüm notlarında doğruladığı iOS 26.5 RCS şifreleme özelliği, platformlar arası iletişimi doğrudan iMessage seviyesine taşıyor. İlk olarak iOS 26.4 beta sürecinde test edilip ertelenen bu yenilik, mevcut beta sürecinin ardından son kullanıcıya ulaşıyor. Apple yetkilileri, uçtan uca şifreleme kalkanının şimdilik beta etiketiyle görev yapacağını belirtiyor.

Yeni güvenlik protokolünün çalışabilmesi için hem göndericinin hem de alıcının en güncel RCS sürümünü destekleyen bir operatör kullanması gerekiyor. Özellik varsayılan olarak açık geliyor ve Ayarlar uygulamasındaki Mesajlar bölümünden kolayca kontrol edilebiliyor. iOS 26.5 RCS şifreleme aktif olduğunda, mesaj baloncuğunun yanında küçük bir kilit simgesi beliriyor.

RCS Universal Profile 3.0 ile gelen yeni özellikler

Sadece telefonlar değil; iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5 ve watchOS 26.5 güncellemeleri de iOS 26.5 RCS şifreleme standartlarını ekosisteme dahil ediyor. Apple, bu altyapıyı kurmak için GSM Association (GSMA) ile ortak bir çalışma yürüttü. Messaging Layer Security protokolü üzerine inşa edilen sistem, RCS Universal Profile 3.0 standartlarının temelini oluşturuyor.

Sadece güvenlik odaklı kalmayan iOS 26.5 RCS şifreleme altyapısı, çapraz platformlarda kullanım kolaylığı sağlayan yenilikler de barındırıyor. Kullanıcılar artık Android cihazlarla yaptıkları sohbetlerde mesajları düzenleyebiliyor veya silebiliyor. Ayrıca platformlar arası Tapback desteği ve belirli bir mesaja satır içi yanıt verme özellikleri sisteme entegre ediliyor.

Uçtan uca şifreleme (E2EE) nedir?

Uçtan uca şifreleme, gönderilen bir mesajın yalnızca alıcı ve gönderici cihaz tarafından okunabilmesini sağlayan özel bir güvenlik yöntemidir. Bu sistem sayesinde veriler; servis sağlayıcılar, operatörler veya üçüncü şahıslar tarafından dijital yolda ele geçirilip okunamıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple cephesinden gelen bu çapraz platform şifreleme adımı, günlük mesajlaşma güvenliğinizi nasıl etkileyecek?