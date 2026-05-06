Galaxy S27 Ultra için ilk sızıntılar, Samsung’un kamera tarafında küçük dokunuşlardan fazlasını planladığını gösteriyor. İddiaya göre telefon, yeniden tasarlanmış bir arka kamera adasıyla gelecek ve ana kamera tarafında 200MP çözünürlük korunacak. Peki asıl fark, değişken diyafram desteğiyle birlikte kameranın pratikte nasıl davranacağı olabilir mi?

Galaxy S27 Ultra için kamera tarafında neler konuşuluyor?

Galaxy S27 Ultra henüz resmi tanıtımına çok uzak olsa da, sızıntılar şimdiden kamera düzenine odaklanmış durumda. Weibo’da paylaşım yapan Smart Pikachu, Samsung’un yeni nesil amiral gemisi için değişken diyaframlı 200MP ana sensörü test ettiğini öne sürdü.

Bu özellik, kameranın diyafram açıklığını ışık koşullarına göre fiziksel olarak değiştirmesine dayanıyor. Gün ışığında daha kontrollü sonuçlar alınabilirken, düşük ışıkta sensörün daha fazla ışık toplaması mümkün hale geliyor. Samsung bu teknolojiyi en son Galaxy S10 serisinde kullanmıştı, yani şirketin bu alana geri dönmesi dikkat çekici.

Sızıntılarda bir başka ayrıntı da Galaxy S27 Ultra için arka tarafta daha sade bir kurulum ihtimali. Son raporlar, cihazın üçlü kamera düzenine geçebileceğini ve son yıllarda Ultra modellerin sabit parçası haline gelen 3x telefoto kameranın kaldırılabileceğini söylüyor. Bu da kamera sayısından çok, her bir sensörün nasıl konumlandırılacağına odaklanan bir tasarıma işaret ediyor.

Burada asıl dikkat çeken nokta, Samsung’un yalnızca çözünürlüğü artırmak yerine ışık kontrolü ve sensör yapısına da odaklanıyor olması. Kaynakta yer alan bir diğer iddiaya göre 200MP ana kamera, LOFIC teknolojisi de destekleyebilir. Bu teknoloji, parlak sahnelerde ve gölgeli alanlarda daha dengeli sonuçlar alınmasına yardımcı olabilir.

Samsung cephesinde şimdilik resmi bir açıklama yok. Bu yüzden konuşulan her şey sızıntı düzeyinde kalıyor. Yine de mevcut tablo, Galaxy S27 Ultra‘nın kamera tarafında serinin alıştığımız düzenini değiştirebilecek bir model olabileceğini gösteriyor.

Kamera tarafında öne çıkan iddialar

