Xiaomi Mix Flip serisi için yolun sonuna gelinmiş olabilir. Xiaomi Mix Flip için yeni bir model gelmeyeceği konuşuluyor. Xiaomi’nin Galaxy Z Flip rakibi Mix Flip serisi, hayatımıza veda mı ediyor? Xiaomi katlanabilir telefon işini bırakacak mı?

Xiaomi Mix Flip serisi neden gündemde?

Xiaomi Mix Flip cephesindeki tartışma, Weibo’da paylaşılan bir mesajla büyüdü. Bir kullanıcı, güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a bu yıl yeni bir kompakt katlanabilir telefon gelip gelmeyeceğini sordu. Gelen yanıt, serinin Xiaomi tarafından sonlandırılmış olabileceği yönündeydi.

Küçük katlanabilir telefonlar ilgi görüyor ama üretim maliyetleri hâlâ yüksek ve bu kategori, geniş pazarın tamamına hitap etmiyor. Bu nedenle şirket ufak ekranlı katlanabilir telefon işinden vazgeçip, bir süredir gündemde olan ve Huawei gibi markaların halihazırda üretim yaptığı pasaport tipi katlanabilir telefonlara yönelebilir.

Günlük kullanıcı için anlamı şu, Xiaomi daha dar bir kitleye hitap eden flip formundan uzaklaşıp daha büyük foldable modellere ağırlık verebilir. Bu da markanın katlanabilir telefon stratejisinde daha seçici davranacağına işaret ediyor.

Xiaomi yalnız değil. Honor tarafında da benzer bir belirsizlik var. Vivo, ilk flip modeli X Flip’i tanıttıktan sonra yeni bir devam cihazı çıkarmadı. Oppo da Find N3 Flip’ten sonra aynı çizgide yeni bir model göstermedi.

Motorola ise bu alanda daha hareketli kalıyor. Şirket kısa süre önce Razr 70, Razr 70+ ve Razr 70 Ultra modellerini tanıtarak seriyi canlı tutmaya devam etti. Bu yüzden küçük katlanabilir kategorisinde geri çekilme kadar, rekabetin nasıl şekilleneceği de yakından izleniyor.

Xiaomi’nin sıradaki büyük katlanabilir telefonunun ise şirket içi Xring O3 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Sızıntılara göre cihazın temmuz ya da ağustos civarında tanıtılması mümkün. Ancak model adı henüz net değil. Mix Fold 6 olarak gelebilir ya da Xiaomi 17 Fold gibi yeni bir isimleme kullanılabilir.

Xiaomi Mix Flip serisinde son durum

Xiaomi Mix Flip 3 için bu yıl bir tanıtım beklenmiyor.

İddianın kaynağı Digital Chat Station’ın Weibo paylaşımı.

Xiaomi tarafından yapılmış resmî bir doğrulama yok.

Serinin, yüksek maliyet ve sınırlı talep nedeniyle sonlandırılmış olabileceği konuşuluyor.

Xiaomi Mix Flip için şimdilik resmî tablo bu kadar. Şirketin daha büyük katlanabilir modellere yönelip yönelmeyeceği, yeni bir açıklama gelene kadar netleşmeyecek.

