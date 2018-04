Geçtiğimiz günlerde Facebook ve Cambridge Analytica ile ortaya çıkan kişisel veri güvenliği ihlali konusu fazlasıyla konuşuldu. Cambridge Analytica’nın Facebook üzerinden aldığı veriler ile seçimleri bile etkileyebildiği, büyük bir data havuzu oluşturarak sattığı ortaya çıkmıştı. Ardından Facebook bazı önlemler almasına rağmen birçok kişi de Facebook hesabını kapatarak buna tepki gösterdi.

Facebook verilerinizi Cambridge Analytica ile paylaştı mı? Kontrol edin!

Şimdi ise Facebook, kullanıcılarının kişisel Facebook verilerinin Cambridge Analytica ile paylaşıp paylaşmadığını kontrol edebileceğiniz bir sistem kurdu. Buradaki adresten ulaşabileceğiniz sayfada This Is Your Digital Life isimli uygulamayı kullanıp kullanmadığınız kontrol ediliyor. Aynı zamanda verilerinizin bu firma ile paylaşılıp paylaşılmadığını da görmüş olacaksınız.