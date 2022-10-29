Bandai Namco kısa bir süre önce Steam Mall’da çıkış tarihi belirsiz olan dövüş oyunu Tekken 8’i duyurdu. Steam sayfasındaki bilgilere göre, Tekken 8 İngilizce sesi destekliyor. Bununla birlikte, arayüzler ve altyazılar için oyun, basitleştirilmiş ve geleneksel Çince dahil olmak üzere 13 dili de bünyesinde barındırıyor. Tekken 8, dünyada 52 milyondan fazla satan 3D dövüş oyunu serisi Tekken’in son çalışması.

Tekken 8, Önceki Oyuna Göre Daha Farklı Olacak

Tekken serisinin yapımcısı Katsuhiro Harada, Tekken 8 fragmanında yeni oluşturulan karakter modellerinin daha yüksek bir kaliteye sahip olduğunu görebileceğinizi söyledi. Harada, grafiklerde iyileştirmeye gidilen oyunun lansman fragmanının, gerçek oyun renderlarından oluştuğunu açıkladı.

Bandai Namco’nun Baş Yapımcısı Katsuhiro Harada şunları söyledi:

“Yeni nesil Tekken’i sunmaktan heyecan duyuyoruz. Ekibimiz Tekken 8’e çığır açan yeni deneyimler getirmek için çok çalışıyor. En yeni nesil konsolların gücünden yararlanıyoruz. Bu, dövüşteki güç hissini daha da geliştirmeye devam etmemize yardımcı olacak. Önümüzdeki aylarda oyunculara daha fazla bilgi vermek için sabırsızlanıyoruz.”

Tekken 8 İlgileri Toplamaya Devam Ediyor



Tekken 8’in çıkışı resmi olarak 14 Eylül’de duyuruldu. Bu klasik dövüş oyunu ilk kez Sony State of Play konferansında bahsedildi. Lansmanda Mishima Ichihachi ve Kazama Ren’in volkan sahnesindeki dövüş önizlemesi yayınlandı.

Geçtiğimiz on yıl boyunca, 1994 yılına dayanan orijinal Tekken’de büyük değişiklikler yapıldı. Oyunu uzun zamandır sıkı takip eden kullanıcılar yabancılık çekmese de oyun ilk verisyonundan bu yana büyük hikaye değişikliklerine gitti. En son sürüm orijinal Tekken hakkında bildiklerimizden çok farklı. Karakterlerin görünümü, yapısı ve hatta kıyafetleri bile değişti. Geriye kalan bir şey varsa, o da isim ve birkaç beceri olmalı. Bandai Namco oyunun çıkış tarihini açıklamadı, ancak dövüş oyunlarını seven oyuncular dört gözle bekliyor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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