Apple kullanıcıları, önümüzdeki yıldan itibaren çoklu iPhone lansman döngüsüne hazırlanıyor mu? iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve yeni Fold modeli Eylül 2026’da mı piyasaya çıkacak? iPhone Air 2, iPhone 18 ve 18e ise 2027’nin ilk çeyreğinde mi kullanıcılarla buluşacak? Bu gelişmeler, Türkiye’deki Apple meraklılarını heyecanlandırıyor ve mevcut iPhone 17 kullanıcıları için de kritik bir döneme işaret ediyor.

Apple çifte iPhone lansmanı yapacak!

Güvenilir kaynaklardan Mark Gurman’a göre, Apple, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max ile Eylül 2026’da yeni Fold modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. iPhone Air 2, iPhone 18 ve 18e ise 2027’nin ilk çeyreğinde tanıtılacak. Bu çoklu lansman stratejisi, şirketin ürünlerini yıl boyunca daha esnek bir şekilde sunmasına olanak tanıyacak ve kullanıcıların güncel cihazlara daha kolay erişmesini sağlayacak.

Bu da iPhone 17’nin bu yıl neden büyük bir yükseltme aldığını açıklıyor; şimdi en uygun fiyatlı iPhone modeli arayanlar için iPhone 17 ideal seçim konumunda. iPhone 18 Pro tarafında sızıntılar dikkat çekiyor: ön kamera için ekran deliği tasarımı, değişken diyaframlı kamera sistemi ve çelik kasalı batarya gibi yenilikler öne çıkıyor.

iPhone 17 Pro’nun iki tonlu arka tasarımı, iPhone 18 Pro’da tek renkli, cam ve alüminyum arasındaki renk farkını minimize eden bir tasarımla değişecek. iPhone 18 Pro Max ise şimdiye kadar üretilmiş en ağır iPhone olacak ve 17 Pro Max’ten daha kalın bir gövdeye sahip olacak.

iPhone Air 2 ise ölmedi! İlk duyuruda gecikme haberleri endişe yaratmış olsa da, Apple hâlâ bu modeli geliştirmeye devam ediyor ve 2027’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi hedefliyor. İkinci nesil iPhone Air, kullanıcıların en çok şikâyet ettiği konu olan tek arka kamerayı çift kameraya yükselterek bu eleştirileri gidermeyi planlıyor.

Apple, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak pil ömrünü artırırken tasarımda şıklığı koruyor. Böylece farklı kullanıcı ihtiyaçlarına uygun modeller sunabiliyor ve tek modelin tüm kullanıcıları memnun etmesi gerekliliği ortadan kalkıyor. Türkiye’deki iPhone kullanıcıları da bu yeni döngüyle birlikte daha fazla seçenek ve esneklik elde edecek.

Mac tarafında da önemli gelişmeler var: M5 Mac mini ve Mac Studio yıl ortasında, M6 MacBook Pro ise yıl sonunda piyasaya sürülecek. M6 tasarım değişikliği yalnızca üst seviye 14 ve 16 inç M6 Pro ve M6 Max modellerinde olacak. Bu hamleler Türkiye’deki profesyonel kullanıcılar için performans ve verimlilik avantajı sunacak.

