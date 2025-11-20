Arvento Mobil Sistemler’in sürdürülebilir teknoloji vizyonuyla geliştirdiği Rotawatt, elektrikli araç şarjında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. 12 Kasım’da İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen lansmanda tanıtılan Rotawatt, elektrikli araç şarj istasyonlarını tek bir platformda buluşturarak kullanıcıların istasyon bulma, şarj başlatma ve ödeme işlemlerini tek bir uygulama üzerinden zahmetsizce gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Lansmana sektör profesyonelleri, teknoloji liderleri, elektrikli mobiliteye yön veren kurum temsilcileri ve basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Tüm Şarj İstasyonları Tek Platformda

Rotawatt, farklı marka şarj işletmelerini tek bir çatı altında birleştirerek kullanıcıların istasyon bulma, şarj başlatma ve ödeme işlemlerini tek uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirmesini sağlıyor.

Her geçen gün büyüyen iş ortaklığı ağı ve yaygınlaşan şarj noktalarıyla, Türkiye’nin en kapsamlı roaming altyapılarından birini oluşturma yolunda hızla ilerleyen Rotawatt, sektörde yeni bir standart tanımlıyor. Rotawatt, istasyonların müsaitlik durumunu görüntüleme, şarj başlatma, ödeme ve faturalandırma gibi tüm süreçleri uçtan uca yönetilebilir hale getirerek, şarj ekosistemini tek sistem altında birleştiren ilk yerli uygulamalardan biri olarak konumlanıyor.

Şarj Ağı İşletmecileri İçin Güçlü Altyapı, Kullanıcılar İçin Kolay Deneyim

Arvento Mobil Sistemler’in 20 yıllık teknoloji birikimiyle geliştirilen Rotawatt, hem elektrikli araç kullanıcıları hem de şarj ağı işletmecileri için entegre ve güvenli bir altyapı sunuyor. Şarj ağı işletmecileri, Rotawatt Yönetici Paneli üzerinden ödeme ve faturalandırma süreçlerini merkezi biçimde yönetebiliyor, EPDK veri iletimini otomatik olarak gerçekleştirebiliyor ve kampanya ya da duyurularını doğrudan platform üzerinden paylaşabiliyor. Ek bir yazılım geliştirme sürecine ihtiyaç duymadan sisteme entegre olabilen şarj ağı işletmecileri, yazılım maliyetlerinden tasarruf ederek operasyonlarını hızlı ve güvenli şekilde yönetebiliyor. Tüm bu sistemin arkasında ise 7/24 erişilebilir çağrı merkezi desteğiyle ihtiyaçlara anında çözüm sunan güçlü bir destek mekanizması yer alıyor

Elektrikli Mobilitede Rotawatt Farkı

Rotawatt, farklı sistem ve platformları uyum içinde çalıştırarak kullanıcıların farklı uygulamalara geçiş yapmadan kesintisiz bir şarj deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Bu bütüncül yaklaşımıyla, Türkiye’de elektrikli mobilite alanında erişim, yönetim ve kullanıcı deneyimi açısından yeni bir standart oluşturuyor.

Arvento’nun teknoloji vizyonuyla geliştirilen Rotawatt, elektrikli ulaşımın altyapısını sadeleştiriyor; erişilebilir, sürdürülebilir ve merkezi bir şarj ağıyla mobilitenin geleceğini bugünden şekillendiriyor.

Rotawatt Kurucu Ortaklarından Mazlum Tunç, lansmanda yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Rotawatt’ı, elektrikli araç kullanıcılarının farklı sistemler arasında geçiş yapmadan, tüm işlemlerini tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirebileceği sade ve güçlü bir yapı olarak tasarladık. Bugün bu vizyonun sahada karşılık bulduğunu görmek bizim için büyük bir motivasyon.”

Kurucu ortaklardan Abdullah Azarkan ise, altyapı gücüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Rotawatt, OCPP ve OCPI gibi uluslararası protokollerle uyumlu yapısı, EPDK ve GİB entegrasyonlarıyla hem kullanıcılar hem de işletmeciler için sürdürülebilir ve güvenli bir sistem sunuyor.”

Arvento CEO’su Özer Hıncal lansmanda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türkiye’de elektrikli araç ekosisteminde enerji yönetiminin dijitalleşmesine katkı sunmak için yola çıkıyoruz. Amacımız sadece bir şarj platformu sunmak değil; sürdürülebilir mobilitenin temel yapısını oluşturmak.” Elektrikli araç sayısının hızla arttığı filo pazarına da değinen Hıncal sözlerine şöyle devam etti: “Arvento olarak filoların yalnızca araç takibini değil, operasyonel verimlilikten, sürücü güvenliğine, bakım planlamasından enerji yönetimine kadar tüm ihtiyaçlarını tek bir ekosistemden yönetebilmelerini hedefliyoruz. Bir anlamda filoların dijital garajı olmaya adayız. Rotawatt, yerli teknoloji gücümüz ve Arvento’nun deneyimiyle bu yolda attığımız en büyük adımlardan biri.” Rotawatt’ın kısa sürede ulaştığı büyümeye de dikkat çeken Hıncal, “Bugün Türkiye genelinde 450’nin üzerinde lokasyonda 1.400’ün üzerinde soketle 7.000’in üzerinde kullanıcıya hizmet vermeye başladık. Enerjinin, mobilitenin ve dijital teknolojilerin iç içe geçtiği bu yeni dönemde Rotawatt’ı geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde sürekli geliştireceğiz. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte akıllı şarj yönetimi, veri analitiği ve enerji verimliliği çözümlerinin öneminin daha da artacağına inanıyoruz. Kullanıcılarımız için kolaylık, şarj ağı işletmecileri için verimlilik, ülkemiz için sürdürülebilir bir gelecek hedefliyoruz.” dedi.