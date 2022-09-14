Bandai Namco, Sony’nin State of Play sunumu sırasında resmi olarak Tekken 8‘i tanıttı. Şirket ayrıca oyunun motorunda işlenen savaş görüntülerini içeren bir fragman yayınladı. Tekken 8, PS5, Xbox Series konsolları ve Steam platformlarına gelecek.

Bandai Namco’daki Tekken projesinin Baş Yapımcısı Katsuhiro Harada, henüz bir çıkış tarihi açıklamadı ve geliştirme aşamasının hala devam ettiğini söylüyor.

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Harada, fragmandaki görüntülerin Tekken 8’in şu anda üzerinde çalışılan hikaye modunun belirli bir bölümünden geldiğini açıkaldı. İki karakterin modellerinin, arka planların ve grafik efektlerin hepsinin oyunda nasıl bulunacaklarına karşılık geldiğini vurguluyor. Görüntüler saniyede 60 kare kare hızına sahiptir.

Ayrıca Harada, arka planda ‘dinamik dalgalar’, hortumlar ve ikiye bölünmüş bir petrol tankeri gibi çeşitli efektleri vurgular. Ayrıca fırtınayı çok etkili bir şekilde iletmek için ne kadar çaba sarf edildiğini ve örneğin bir karakterin vücudundan akan yağmur damlaları gibi küçük detayların da görülebildiğini vurguluyor. Harada, bu fragmanın amacının oyunun PS5’teki kalitesini göstermek olduğunu ve bu kalitenin Tekken 7’den önemli bir farklılaştırıcı olduğunu belirtiyor.