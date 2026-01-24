Akıllı telefonların artık birer cep bilgisayarı olduğu fikri uzun süredir konuşuluyor. Samsung DeX gibi çözümler bu vizyonu hayata geçirmeye çalışsa da, Nex Computer adlı girişim bu konsepti çok daha ileri bir seviyeye taşıyor. Şirketin tanıttığı NexPhone, tek bir cihazda tam üç farklı işletim sistemini bir araya getiriyor. Peki bu iddialı cihaz NexPhone, kullanıcılara neler vadediyor?

NexPhone üç farklı işletim sistemini nasıl çalıştırıyor?

NexPhone modelinin en çarpıcı özelliği, sunduğu işletim sistemi esnekliği. Cihaz kutudan Android 16 ile çıkıyor. Ancak kullanıcılar dilediklerinde bir uygulama gibi Debian Linux’u çalıştırabiliyor veya cihazı yeniden başlatarak tam teşekküllü bir Windows 11 deneyimi yaşayabiliyor. Bu yeni telefon, her ihtiyaca yönelik bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Nex, Windows 11 modu için Windows 10 Mobile’ı hatırlatan özel bir kutucuk tabanlı arayüz bile geliştirmiş.

Cihaz bir monitör, klavye ve fareye bağlandığında ise gerçek potansiyeli ortaya çıkıyor. Kullanıcılar bu modda Android Masaüstü, tam arayüze sahip Debian veya klasik Windows 11 arasında seçim yapabiliyor. Teknik altyapıda ise Android ve Linux ortak bir dosya sistemini kullanırken, Windows tamamen ayrı bir bölümde çalışarak sistem kararlılığını koruyor.

NexPhone teknik özellikleri neler?

Cihazın donanım özellikleri de oldukça dikkat çekici. NexPhone, 6.58 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ bir LCD ekrana sahip. Kaputun altında ise 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Günümüz telefonlarında nadiren gördüğümüz microSD kart desteğinin olması da önemli bir artı.

Kamera tarafında ise 64 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP’lik bir ön kamera bizleri karşılıyor. 5.000 mAh kapasiteli bataryası ve kablosuz şarj desteğiyle güncel standartları yakalıyor. Ancak işlemci tercihi oldukça ilginç.

Amiral gemisi Snapdragon 8 serisi yerine, daha çok IoT cihazları için geliştirilen Qualcomm QCM6490 yongası kullanılıyor. Bu seçim, yüksek performans yerine uzun vadeli yazılım desteğine öncelik verildiğini gösteriyor. Bu durum, onu ilginç bir Windows 11 telefon alternatifi yapıyor.

NexPhone fiyatı ne kadar?

NexPhone, 199 dolarlık bir ön sipariş ücretiyle rezerve edilebiliyor. Teslimat tarihi yaklaştığında kalan 350 doların ödenmesiyle toplam fiyat 549 dolara ulaşıyor. Cihazın 2026’nın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Orta segment için rekabetçi sayılabilecek bu fiyat, sunduğu benzersiz özelliklerle birleştiğinde onu niş bir kitle için oldukça cazip kılıyor.

İlginizi Çekebilir: Motorola bütçe dostu G serisini yeniliyor! Yeni telefonlar neler sunacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tek bir telefonda üç farklı işletim sistemi kullanma fikri size çekici geliyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!