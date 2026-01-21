Çinli e-ticaret platformu Temu, Türkiye pazarındaki hızlı yükselişinin ardından yasal mercilerin radarına girdi. Reuters tarafından servis edilen son bilgilere göre, Rekabet Kurumu yetkilileri şirketin İstanbul’daki ofisine ani bir baskın gerçekleştirdi. Son dönemde değişen gümrük mevzuatları ve vergi düzenlemeleriyle gündemden düşmeyen platformda neler oluyor? Temu Türkiye ofisine neden operasyon yapıldı?

Temu Türkiye ofisinde neler yaşandı?

Edinilen bilgilere göre Temu yetkilileri, sabah saatlerinde ofislerine gerçekleştirilen bu ziyareti doğruladı. Operasyon sırasında şirket çalışanlarına ait dizüstü bilgisayarlara ve çeşitli dijital verilere, inceleme yapılmak üzere el konulduğu belirtiliyor. Şirket sözcüsü, Türk makamlarıyla tam bir iş birliği içerisinde hareket ettiklerini ve sürecin şeffaf yürütüldüğünü ifade etti.

Bu operasyonun zamanlaması oldukça dikkat çekici. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda yurt dışı alışveriş limitleri düşürülmüş ve kısa bir önce de gümrüksüz alışveriş limiti kaldırılmıştı. Kurum tarafından yapılan operasyonun bu dönemde gelmesi dikkat çekti.

Rekabet Kurumu, yaptığı açıklamada “Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. İnceleme sürecinin gizliliğini ve tarafsızlığını korumak, aynı zamanda hak kayıplarının önüne geçmek adına şu aşamada detaylı açıklama yapılamamaktadır. Söz konusu sürecin seyrine ilişkin güncel bilgiler, ilerleyen dönemde şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyuyla paylaşılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da da benzer süreçler yaşanıyor

PDD Holdings çatısı altında faaliyet gösteren şirket, sadece Türkiye’de değil küresel çapta da mercek altında tutuluyor. Avrupa Birliği, şirketin uyguladığı agresif fiyat politikasının haksız devlet teşviklerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor. Kısa süre önce İrlanda’da Dublin’deki merkez ofiste de yetkililer inceleme gerçekleştirmişti.

Türkiye’de gümrük muafiyetlerinin kaldırılması, uluslararası platformların işleyişini zorlaştırmıştı. Yetkililerin bu hamlesi, yerli üreticiyi koruma ve haksız rekabeti önleme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. İlerleyen günlerde soruşturmanın detayları netleştikçe, platformun Türkiye operasyonlarının nasıl etkileneceği daha net anlaşılacak.

İlginizi Çekebilir: Çin’de en çok satan telefon markası Apple oldu! Huawei ve Oppo’nun gözü yaşlı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yurt dışı yasakları ve denetimler tüketiciyi nasıl etkiliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!