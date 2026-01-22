Dijital yayıncılık dünyasında rekabet kızışırken, platformlar kullanıcılarını ekran başında daha uzun süre tutabilmek için farklı yöntemler geliştiriyor. Pasif izleyici deneyimini interaktif bir yapıya dönüştürmeyi hedefleyen Netflix, canlı yayın formatlarına entegre ettiği yeni bir özelliği devreye alıyor. Özellikle yetenek yarışmaları gibi formatlarda izleyicinin gidişata yön vermesini sağlayan bu sistem, platformun canlı yayın stratejisinin en önemli parçalarından biri olmaya aday. Peki, etkileşimi artıran bu yenilikle birlikte Netflix neler sunuyor?

Netflix canlı yayınlarda yeni bir dönem başlatıyor

Platformun uzun süredir üzerinde çalıştığı ve çeşitli testlerini gerçekleştirdiği canlı oylama sistemi, Star Search isimli yetenek yarışmasıyla birlikte resmen kullanıcıların erişimine açılıyor. İzleyiciler, artık sadece ekrana bakmakla yetinmeyip, canlı yayınlanan içeriklerdeki performansları değerlendirebilecek.

Bu yeni dönemde Netflix aboneleri, yarışmacıların kaderini belirleyen jüri üyeleri gibi hareket edebilecek. Sistemin temelinde, Netflix oy kullanma özelliği ile izleyicinin içeriğe doğrudan dahil olması ve aidiyet hissinin artırılması yatıyor.

Oylama mekanizması oldukça kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Canlı yayın esnasında ekrana gelen seçenekler veya puanlama sistemi üzerinden tercihler anlık olarak iletilebiliyor. İster akıllı televizyonunuzun kumandasıyla, ister mobil cihazınızdaki uygulama üzerinden oylarınızı hızlıca gönderebiliyorsunuz.

Sonuçlar ise bölüm sona ermeden, gerçek zamanlı olarak izleyicilerle paylaşılıyor. Ancak sistemin adil işlemesi ve canlı yayın heyecanının korunması adına bazı kısıtlamalar da getirilmiş durumda.

Oylama sisteminin kuralları ve kısıtlamalar

Bu interaktif deneyime katılabilmek için yayını “o an” izliyor olmanız şart. Eğer canlı yayını durdurursanız, geri sararsanız veya yayına geç katılırsanız, oylama pencerelerini kaçırıyorsunuz ve sisteme dahil olamıyorsunuz. Şirket, bu kuralı canlı yayın disiplinini korumak adına koymuş görünüyor.

Ayrıca şu an için web tarayıcıları üzerinden izleme yapan kullanıcılar bu özellikten yararlanamıyor. Özellik şimdilik sadece akıllı TV, mobil uygulamalar ve uyumlu medya oynatıcılarında aktif olarak çalışıyor.

Daha önce “Dinner Time Live with David Chang” gibi yapımlarla canlı yayın formatını test eden şirket, bu yeni hamlesiyle işi bir adım öteye taşıyor. Yarışma boyunca her bir profilin, her performans için sadece bir oy kullanma hakkı bulunuyor.

Final bölümünde ise kazanan ismin tamamen izleyicilerin oylarıyla belirlenecek olması, platformun bu teknolojiye ne kadar güvendiğini gösteriyor. Bu adım, yayın devinin sadece bir içerik kütüphanesi değil, aynı zamanda canlı ve yaşayan bir eğlence merkezi olma yolundaki iddiasını güçlendiriyor.

