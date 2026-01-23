Akıllı telefon pazarındaki sessizliğini bozmaya hazırlanan Motorola, bütçe dostu G serisine iki yeni model eklemeye hazırlanıyor. Çevrimiçi bir perakendeci listelemesiyle ortaya çıkan sızıntılar, Moto G67 ve Moto G77 modellerinin tasarımını ve dikkat çekici teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Peki, Motorola‘nın yeni bütçe dostu modelleri rekabette ne kadar iddialı olacak?

Motorola Moto G67 ve G77 özellikleri sızdırıldı

Akıllı telefon pazarında rekabeti artırmayı hedefleyen Motorola, yeni G serisi üyeleri Moto G67 ve Moto G77 üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan sızıntılar, bu uygun fiyatlı telefon modellerinin tasarımlarını ve teknik detaylarını gözler önüne serdi. Her iki cihazın da segmentine göre iddialı özellikler sunması bekleniyor.

Moto G67 beklenen özellikleri

Sızıntılara göre Moto G67, 6.8 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğe sahip Extreme AMOLED bir ekranla gelecek. 120Hz yenileme hızı ve 5.000 nit gibi oldukça yüksek bir tepe parlaklık değeri sunan bu ekran, Corning Gorilla Glass 7i ile korunacak. Bu ekran özellikleri, cihazın segmenti için oldukça etkileyici görünüyor.

Gücünü MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden alması beklenen telefon, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunacak. Ayrıca microSD kart desteği sayesinde depolama alanının 2 TB’a kadar artırılabileceği belirtiliyor. Bu donanım, günlük kullanım ve temel oyunlar için yeterli bir performans vaat ediyor.

Kamera tarafında ise f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel Sony LYT600 ana sensör ve 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens yer alacak. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü görüşmeler için 32 Megapiksellik bir kamera bulunacak. Cihazın 5.200 mAh kapasiteli bataryası ise 30W hızlı şarj desteği sunacak.

Üst model: Moto G77 neler sunacak?

Serinin daha güçlü modeli olan Moto G77, kardeşiyle benzer şekilde 6.8 inçlik Extreme AMOLED ekrana sahip olacak. Ancak performans tarafında MediaTek Dimensity 6400 işlemci ve 8 GB RAM ile daha akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu yükseltme, telefonu çoklu görev ve daha yoğun uygulamalar için daha uygun hale getiriyor.

Cihazın en dikkat çeken özelliği ise kamera kurulumu. f/1.8 diyafram açıklığına sahip 108 Megapiksel ana kamera, orta segmentte fotoğrafçılık yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyacak. Bu ana kameraya 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 32 Megapiksel ön kamera eşlik edecek. Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler de multimedya deneyimini zenginleştirecek.

Ortak özellikler ve dayanıklılık

Her iki Motorola modelinin de kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkacağı iddia ediliyor. 5G, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC gibi modern bağlantı seçeneklerini destekleyecek olan telefonlar, aynı zamanda IP64 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olacak. Ek olarak, MIL-STD-810H askeri standartlarda dayanıklılık sertifikası da cihazların sağlamlığını artırıyor.

Şu an için Motorola‘nın yeni telefonlarının fiyatı ve resmi çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak sızdırılan özellikler, markanın bütçe dostu segmentte iddialı ve zengin donanımlı cihazlar sunarak rekabeti kızıştıracağını gösteriyor.

